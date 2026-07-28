快訊

二伯道歉了！HAHABABY認「未保留完整設計紀錄」 宣布全面檢討

MLB／李灝宇單季50安破紀錄在即 25打點排隊內第7只用隊友3分之2場次

中和公公砍死媳婦！死者閨密淚揭內幕：她丈夫外遇、長期遭索財

聽新聞
0:00 / 0:00

比亞迪機器人8月亮相 將在門店為顧客展示新車

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
比亞迪曾在「迪空間」發布一張人形機器人宣傳海報，海報稱「八月初，有個新朋友，想來認識你」。圖／截自迪空間宣傳海報
比亞迪曾在「迪空間」發布一張人形機器人宣傳海報，海報稱「八月初，有個新朋友，想來認識你」。圖／截自迪空間宣傳海報

大陸汽車巨頭比亞迪表示，計劃8月在「迪空間」發布人形機器人。此前比亞迪曾在「迪空間」發布一張人形機器人宣傳海報，海報稱「八月初，有個新朋友，想來認識你」。外界推測有極大可能是人形機器人產品。

據大陸公眾號「迪 fans」訊息，該款機器人機身為1.61公尺，質量為58.5公斤，適配門店接待場景。具體設計方面，該機器人全身31個自由度，靈巧手定位精度 ± 1 毫米，可完成整理、拿取等複雜操作；支持6種方言 +6 門外語實時互譯，搭配 360 ° 環視、人臉 / 唇動 / 手勢三重識別。後續將入駐迪空間門店，負責迎賓、車型講解、答疑導購。但實際參數與具體內容仍待比亞迪官方公告。

事實上，比亞迪高官此前便透露將推出人形機器人產品。比亞迪執行副總裁李柯曾表示，他的目標是在每家門店放兩三台機器人。機器人可以為顧客講解，也可以活躍氣氛，甚至能夠展示和演示車輛。李柯認為，面向家庭和服務行業的人形機器人將成為比亞迪的一個巨大市場。李柯預計，機器人銷售顧問有望在未來一兩年具備實際應用條件。

汽車企業集體「跨界」機器人似乎成為行業共識，包括特斯拉、小鵬汽車、比亞迪，到小米、奇瑞、現代汽車，再到BMW、賓士等傳統車企，越來越多汽車企業開始將目光投向人形機器人產業。

小鵬汽車是目前大陸車企推進速度最快代表。其推出的人形機器人IRON已經具備較高完成度，不僅採用了與智能汽車相同的視覺感知系統，還大量復用了自動駕駛算法和自研AI晶片。按照官方規劃，小鵬希望在2026年底啓動量產，並逐步應用到自身銷售門店及更多商業場景中。

比亞迪 機器人 特斯拉

延伸閱讀

token燒不停 應用變現成挑戰

佳能上半年獲利爆發 法人估賺贏去年前三季總和 下半年會更旺

恩智浦攜手大聯大世平與成功大學 推動Edge AI機器人應用開發

恩智浦攜大聯大世平、成大 Edge AI 平台前進校園培育機器人開發人才

相關新聞

大陸DRAM龍頭長鑫掛牌躍A股市值王 亞洲類股同步走揚

大陸DRAM龍頭長鑫科技昨（27）日在上海科創板上市，盤中股價一度暴漲超過五倍，收盤上漲465%，市值衝上人民幣3.28兆元（約新台幣15.65兆元），超越中國工商銀行，成為Ａ股「市值王」。

陸AI模型使用熱度稱冠全球 小米MiMo-V2.5最受青睞

大陸AI大模型在全球開發者市場的使用熱度持續升高。根據AI模型服務平台OpenRouter最新數據測算，上周大陸AI大模型周調用量達33兆Token，為同期美國模型的14.1倍，且已連續13周超越美國，穩居全球首位。其中，小米MiMo-V2.5周調用量升至全球第一。

大陸工業利潤兩位數成長 上半年增18%衝上18兆元

大陸國家統計局昨（27）日公布，今年上半年規模以上工業企業利潤人民幣3.95兆元（約新台幣18.8兆元），年增18.7%，其中人工智慧（AI）與各領域加速融合，帶動算力需求大幅成長，電腦、通信和其他電子設備製造業利潤大增96.9%，集成電路製造業利潤更暴增2,579%。

工業富聯護盤大買庫藏股 回購金額上看95億

鴻海昨（27）日公告，旗下子公司工業富聯（FII）為維護公司價值與股東權益，將回購該公司股票，回購期限自董事會通過方案之日起不超過3個月，回購價格不低於人民幣10億元，不超過人民幣20億元（約新台幣95億元），回購價格不超過每股人民幣103元，資金來源則是自有資金，展現捍衛股價的決心。

長鑫科技上市 小米一日賺逾30億、阿里收益超20倍

長鑫科技27日正式登陸科創板，上市首日股價大漲，收盤漲幅達465.82%，市值升至人民幣3.28兆元，一舉登頂A股市值最高公司。而有投資長鑫科技的陸企小米、阿里等一日內也賺的缽滿盆滿。小米董事長雷軍個人一天狂賺人民幣7億（約新台幣34億元），阿里總收益倍數超20倍，DeepSeek創始人梁文鋒旗下產品賺8億。

月之暗面Kimi K3正式開源 30分鐘登頂趨勢榜

月之暗面27日晚間開源Kimi K3模型，大陸國內外公司隨即宣告接入，Kimi K3僅花半小時便登頂Hugging Face趨勢榜。值得注意的是，在美國指控大陸AI模型「蒸餾」美國模型下，月之暗面同時公開三項關鍵技術文件內容。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。