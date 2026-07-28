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長鑫科技上市 小米一日賺逾30億、阿里收益超20倍

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
長鑫科技27日正式登陸上海科創板，股價開盤大漲471.59%，成為A股市值最高的上市公司。路透
長鑫科技27日正式登陸上海科創板，股價開盤大漲471.59%，成為A股市值最高的上市公司。路透

長鑫科技27日正式登陸科創板，上市首日股價大漲，收盤漲幅達465.82%，市值升至人民幣3.28兆元，一舉登頂A股市值最高公司。而有投資長鑫科技的陸企小米阿里等一日內也賺的缽滿盆滿。小米董事長雷軍個人一天狂賺人民幣7億（約新台幣34億元），阿里總收益倍數超20倍，DeepSeek創始人梁文鋒旗下產品賺8億。

股價暴漲之下，一眾早期投資者帳面收益大幅增長。資料顯示，小米旗下主體參與了長鑫科技本次戰略配售，對應主體為武漢壹捌壹零企業管理有限公司，獲配股份數量1824.48 萬股。以8.66 元 / 股的發行價覈算，這家企業上市首日帳面盈利共計人民幣7.36 億元。

如再進一步計算，武漢壹捌壹零2021年註冊成立，辦公地點坐落於武漢東湖高新區，由小米科技100%全資控股。小米科技董事長雷軍持有小米科技97.48% 股權，也就是說，雷軍依託武漢壹捌壹零持有長鑫科技配售股份，上市首日個人帳面浮盈約7.17 億元。

阿里巴巴也是贏家之一。根據長鑫科技科創板上市招股書，阿里巴巴集團通過兩家主體合計持有長鑫科技近5%股份，累計投入約人民幣76億元。按上市首日最新市值計算，阿里所持股權對應價值已超人民幣1,700億元，浮盈超人民幣1,600億元，總收益倍數超過20倍。

DeepSeek創辦人梁文鋒也是大贏家，公開資料顯示，兩家頭部百億私募寧波幻方量化與浙江九章資產實控人均為梁文鋒。通過旗下兩家私募合計有194檔私募產品獲得配售，合計獲配2024.97萬股，合計配售金額約為人民幣1.75億元。以長鑫科技49元的收盤價計算，梁文鋒旗下產品首日浮盈約人民幣8.16億元。

小米 阿里 人民幣

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