孟加拉中國工業園區建設啟動 預計創造數萬就業

在孟加拉總理塔里克（Tarique Rahman）6月訪中後，孟加拉27日啓動靠近港口城市吉大港的中國經濟工業園區建設。這個延宕多年的孟中合作項目，預計將吸引外資並創造數萬個就業職位。顯示在經濟項目開發上，孟加拉與中國加速合作。

法新社報導，孟中兩國官員當天為中國經濟工業園區舉行啓動儀式。這座佔地800英畝的園區，早在10多年前已達成建設協議。值得注意的是，項目啟動前一個月，孟加拉國決定撤銷2015年授予印度的開發權，並將佔地110英畝的蒙格拉港（Mongla Port）經濟區開發權轉交中國。

項目開發利好兩國，孟加拉正尋求擴大工業生產和吸引外資，北京也通過大型基礎設施項目不斷擴大在南亞的經濟影響力。孟加拉財政與規劃部長喬杜里（Amir Khasru Mahmud Chowdhury）說，工業園區將助力孟加拉國實現到2034年發展成兆美元經濟體的目標。「我們期待在高科技晶片、醫療設備和製造業等領域獲得戰略投資。」

中國駐孟加拉大使姚文形容，這座園區是兩國合作的旗艦項目，目前已有超過100家中國企業派團考察。目前已吸引約5億美元的潛在投資，預計將在成衣、電動車、電池和醫療設備等領域創造約10萬個就業機會。

塔里克．拉赫曼於今年2月就任孟加拉國第11任總理，首次出訪安排上，傳統上印度是孟加拉國領導人此類訪問的首要目的地，但塔里克此訪卻「跳過」印度，而選擇中國。大陸國務院總理李強6月在與塔里克會面時說，中方願同孟方穩步推動港口、水利等重大標誌性項目落地見效，並加強貿易、產供鏈等領域合作。

中通社報導，香港亞洲研究中心主任彭念分析，2024年孟加拉國學生運動導致前總理哈西娜逃亡印度，因印度拒絕遣返，孟印關係急轉直下 。孟新政府對訪問印度持謹慎態度，轉而尋求與中國深化合作。中方也視此為拓展在南亞影響力的窗口期，雙方基於各自需求推動合作深化 。孟加拉國在與印度關係修復期難以獲得足夠的支持，因而急需中國的投資及河流治理等技術援助 。