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紅色科技鏈樞紐…長鑫引爆話題

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

長鑫科技上市備受重視，主因背後站滿中國大陸國產科技力量，涵蓋從國家級產業基金、地方國資平台、銀行及險資、龍頭產業資本、市場化創投機構等將約60家機構投資者，同時圍繞上下游產業鏈。

從長鑫科技股權結構看，目前無控股股東和實際控制人，前五大股東分別為清輝集電（21.67%）、長鑫集成（11.71%）、大基金二期（8.73%）、合肥集鑫（8.37%）和安徽省投（7.91%）。股東名單還包括兆易創新、美的資本、小米、阿里等產業巨頭。

在IPO戰略配售環節，長鑫科技引入涵蓋半導體產業鏈上下游及終端應用等多類戰略投資者。

在半導體產業鏈端，引入瀾起科技、奕斯偉材料、拓荊科技、安集科技、通富微電、中微公司等公司投資；下游應用端方面，引入華勤技術、傳音科技、小米、TCL、快手、蔚來、阿里雲、中興通訊、富溢科技、奇瑞汽車等企業。

此外，長鑫科技構建涵蓋核心設備、高端材料、封測與模組及分銷通路等大陸供應體系。

中興通訊 半導體 阿里

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