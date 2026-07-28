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大陸DRAM龍頭長鑫掛牌躍A股市值王 亞洲類股同步走揚

經濟日報／ 記者陳宥菘黃雅慧／綜合報導
大陸DRAM龍頭長鑫科技27日在上海科創板上市，盤中股價一度暴漲超過五倍，收盤上漲465%，市值衝上人民幣3.28兆元（約新台幣15.65兆元），超越中國工商銀行，成為Ａ股「市值王」。 路透
大陸DRAM龍頭長鑫科技27日在上海科創板上市，盤中股價一度暴漲超過五倍，收盤上漲465%，市值衝上人民幣3.28兆元（約新台幣15.65兆元），超越中國工商銀行，成為Ａ股「市值王」。 路透

大陸DRAM龍頭長鑫科技昨（27）日在上海科創板上市，盤中股價一度暴漲超過五倍，收盤上漲465%，市值衝上人民幣3.28兆元（約新台幣15.65兆元），超越中國工商銀行，成為Ａ股「市值王」。

長鑫科技以每股人民幣8.66元掛牌，以大漲逾470%、人民幣49.5元開出，盤中最高價人民幣55.03元，終場收人民幣49元，總成交金額人民幣1,411億元，是A股史上首檔單日成交額突破人民幣千億元的個股。

長鑫科技掛牌蜜月行情亮眼，其收盤市值也約達到競爭對手美光和SK海力士的一半。長鑫科技股價勁揚，激勵亞洲主要DRAM股走勢，三星、SK海力士在韓股分別漲1.5%、3.2%。台股方面，南亞科勁揚逾8.7%、收436元；華邦也漲3.5%、收160元。

長鑫科技是今年A股最大IPO，也被視為北京推動半導體自主的重點企業。隨著美國限制措施加劇，長鑫科技已成為北京建構自給自足的晶片產業、縮小AI等戰略技術差距的關鍵支柱。

全球DRAM市場長期由三星電子、SK海力士和美光等三大廠商主導，2016年成立的長鑫科技被視為大陸減少對外國記憶體供應商依賴的關鍵企業。據招股書，長鑫科技目前全球市占率約7.7%，排名第四，其高頻寬記憶體布局（HBM）仍落後於三大國際記憶體廠。

對於長鑫科技後市，投行野村給予人民幣116元目標價，較發行價飆逾12倍。野村分析師於報告中指出，鑑於未來幾年全球記憶體供應緊張的局面不太可能緩解，預計長鑫科技的市場占有率增長將會加快。

然而，股價飆升也引發市場對泡沫擔憂。路透引述Trinity Synergy Investments的對沖基金經理Yuan Yuwei報導，長鑫股票價格過高，且有投機的味道，「很難說這種樂觀情緒是可持續的。」

與此同時，外電報導，蘋果執行長庫克正遊說美國政府，建議允許蘋果在美國境外產品採用長鑫科技及長江存儲的晶片，以紓緩成本壓力及降低美國消費者用戶成本，但建議遭到美國本土記憶體巨頭美光強烈反對。

大陸 人民幣 SK海力士

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