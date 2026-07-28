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陸商務部反對美301關稅

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導

川普政府日前以未有效打擊強迫勞動為由，對貿易夥伴課徵301新關稅中國大陸面臨額外12.5%稅率。大陸商務部發言人昨（27）日表示，中方堅決反對，並指對美第一輪芬太尼關稅和對等關稅的反制措施仍然有效，「繼續密切關注並全面評估美方後續舉措，並保留採取一切必要措施的權利」。

美方公布301新關稅措施，外界關注對於大陸國家主席習近平9月回訪美國安排的衝擊。而大陸商務部罕見未在第一時間回應，終於在27日晚間以發言人名義，就美公布「強迫勞動」301調查最終措施發布「答記者問」。

大陸商務部發言人稱，美方不僅仍未批准加入「1930年強迫勞動公約」，還長期操弄強迫勞動議題，此次又以強迫勞動為由發起301調查並加徵單邊關稅，「是典型的單邊主義、保護主義行為，中方對此堅決反對」。

該發言人稱，中方一貫反對強迫勞動，建立了完善的勞動法律法規體系，堅決防範和打擊強迫勞動行為。

該發言人指出，美方在中美經貿磋商中明確承諾，對中國商品的替代加徵關稅不會超過20%。目前，美方對中國商品的替代加徵關稅為12.5%，中方對美第一輪所謂芬太尼關稅和對等關稅的反制措施仍然有效。中方敦促美方糾正錯誤做法，徹底取消有關單邊關稅措施。中方願在相互尊重、平等互利的基礎上，繼續與美方對話協商，解決各自關切。

希望美方同中方相向而行，共同維護好落實好經貿磋商共識，不斷壓縮問題清單，拉長合作清單，為中美建設性戰略穩定關係作出更多貢獻。

關稅 大陸商務部 中國大陸

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