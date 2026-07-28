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工業富聯護盤大買庫藏股 回購金額上看95億

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海旗下工業富聯。 聯合報系資料照
鴻海旗下工業富聯。 聯合報系資料照

鴻海昨（27）日公告，旗下子公司工業富聯（FII）為維護公司價值與股東權益，將回購該公司股票，回購期限自董事會通過方案之日起不超過3個月，回購價格不低於人民幣10億元，不超過人民幣20億元（約新台幣95億元），回購價格不超過每股人民幣103元，資金來源則是自有資金，展現捍衛股價的決心。

工業富聯指出，該公司近期連續20個交易日內股票收盤價格跌幅累計達到20%，基於對未來發展前景的信心及對公司長期價值的認可，為維護廣大股東利益，增強投資者信心，在綜合考慮公司財務狀況以及未來的盈利能力的情況下，依據相關規定，該公司擬通過集中競價交易方式進行股份回購，以推進公司股票市場價格與內在價值相匹配，維護公司價值及股東權益。

工業富聯在7月初時，已經發布半年度業績預告，預估第2季淨利為人民幣128億元到138億元，將年增86%到101%；上半年淨利人民幣234億元到244億元，將年增93%到101%。

工業富聯表示，本期業績預增，主要因雲端運算業務受惠產品結構持續優化，經營效益與去年同期相比實現大幅提升，上半年，雲端服務供應商（CSP）的AI伺服器營收年增率超過230%。

工業富聯指出，目前AI相關產品已成為其主營業務的核心成長引擎。公司在主要客戶的市場份額穩步提升，與大客戶聯合研發設計的下一代產品進展順利，預計下半年將逐步進入量產階段。

通訊及行動網路設備方面，工業富聯表示，隨著資料中心高速互連成為保障算力高效釋放的關鍵基礎設施，公司800G以上資料中心交換器出貨量年增1.4倍。整體板塊經營穩健，客戶需求持續釋放，產品出貨保持良好態勢。

鴻海 人民幣 工業富聯

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