陸AI模型使用熱度稱冠全球 小米MiMo-V2.5最受青睞

科技媒體The Information引述兩位知情人士報導，一家由中國大陸政府支持的企業，已啟動生產深紫外光（DUV）微影設備，若成功大量生產，可能影響微影設備大廠艾司摩爾（ASML）的產品需求，拖累ASML盤中挫跌6%。消息人士透露，這家總部位於上海的企業，已從其他陸企延攬深紫外光人才，包括一家政府支持的晶片設備製造新創上海宇量昇科技。

2026-07-28 01:10