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長鑫存儲上市首日收漲近466% 分析師：投機氣息濃厚

中央社／ 上海27日綜合外電報導
中國DRAM龍頭長鑫存儲（CXMT）。 路透
中國DRAM龍頭長鑫存儲（CXMT）。 路透

中國最大DRAM製造商長鑫存儲今天以「長鑫科技」為名在中國A股風光上市後，收盤仍勁揚近466%，分析師認為這是中國投資人抓住記憶體超級週期的實質機會，也有人指出投機氣息濃厚。

路透社報導，長鑫科技（CXMT）今天開盤以人民幣49.5元跳空開高，較發行價8.66元暴漲471.59%，市值3.3兆元（約新台幣15.8兆元）。長鑫因此成為中國股市總市值最高的上市公司，也是今年來亞洲規模最大的首次公開募股（IPO）。

長鑫終場漲幅略微收斂至465.82%，收在人民幣49元。

隨著美國加強管制全球半導體行業的競爭，長鑫存儲成為中國推動晶片自給自足、與競爭對手縮小人工智慧（AI）等戰略科技差距的重要支柱。

投資研究機構晨星公司（Morningstar）股票分析師于靖杰（音譯）認為，長鑫上市案為中國投資人抓住這波記憶體超級週期提供實質機會，這大幅推升投資人買氣。但他認為長鑫上市首日「漲過頭」，指出記憶體產能具有週期性，且美國出口管制使高階製程取得不易，長遠來看將構成拖累因素。

在香港註冊的泰有孚投資有限公司（Trinity SynergyInvestments）避險基金經理人袁宇煒（音譯）表示，長鑫「股價過高、投機氣息濃厚」，「仍難斷言現階段的樂觀情緒能否延續」。

包含晶片製造商在內的AI概念股今年來屢屢成為全球股市焦點。不過，外界對AI相關企業估值過高和AI資本支出短期內能否反映在獲利上的疑慮，近來澆熄投資人熱情。

儘管如此，研調機構集邦科技（TrendForce）分析師王豫琪說：「記憶體市場供給仍緊俏，漲價趨勢預料延續至2027年底。供應持續吃緊下，許多客戶正積極分散記憶體供應商來源，對長鑫而言應是一大利多，也創造了更多商業機會。」

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