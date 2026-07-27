前九榜單剩輝達一家美廠！陸大模型周調用量達美國14倍 連13周超美

據OpenRouter最新數據測算，上周（20日至26日）中國大陸大模型周調用量已達到美國的14.1倍，且連續13周超過美國，穩居全球首位。其中，小米MiMo-V2.5升至第一；瑞銀最新報告稱，投資者關注焦點已轉向兩個密切相關的趨勢：企業降低AI代幣成本，以及越來越願意使用開源模型（包括一些在中國開發的模型）來完成不需要最先進推理能力的任務。

每日經濟新聞測算報導，上周全球AI大模型總調用量為58兆Token，較上期下滑6.75%。上榜的AI大模型中，大陸AI大模型周調用量達33兆Token，較上期下滑8.61%；同期美國AI大模型周調用量為2.34兆Token，較上期下滑67.86%。

在調用模型排行方面，上周全球調用量排名前五均為大陸AI大模型。其中，小米MiMo-V2.5升至第一，周調用量達10.5兆Token，較上期增長12%;第二至五名分別為DeepSeekvV4 Flash、騰訊的Hy3、智譜的GLM 5.2與DeepSeek V4 Pro。周調用量分別達6.37兆Token、3.94兆Token、3.29兆Token與3.17兆Token。

值得注意的是，此前一周排名第八的Claude Opus 4.7、排名第九的Claude Opus 4.8雙雙跌出榜單。意味近一年來，榜單中首次沒有Anthropic旗下模型入圍。隨著兩款Claude模型跌出榜單，美國廠商在榜單中僅剩輝達免費的Nemotron 3 Ultra一款模型，該模型排名第六。

瑞銀分析師Karl Keirstead在一份報告中表示，各機構正日益關注Token消耗，限制員工對高級模型的訪問權限，並將日常任務自動路由到成本更低的替代方案，同時將尖端模型保留用於更複雜的工作。企業迅速採用「多模型」戰略，該行強調開源中國模型的日益普及，報告指，儘管一些受監管的行業仍保持謹慎，但企業越來越傾向於通過亞馬遜網絡服務（AWS）和微軟Azure等服務提供商運營的安全雲環境部署這些模型。

近期美國正熱議大模型開源議題，輝達CEO黃仁勳24日發出他個人在X平台的首篇貼文，文中呼籲美國政府減少對AI技術監管，強調AI開源模型可讓人類更進步，同時附上這封輝達和微軟、Meta、IBM、Palantir等共25間公司連署的公開信。被視為打響開源模型的前哨戰。