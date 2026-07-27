港交所將迎近七年最大新股 中際旭創H股傳定價每股980港元

全球光通訊龍頭、被視為港股今年最大新股的中際旭創即將於30日正式在港交所上市，據悉計劃將香港上市價格定為每股980港元（約新台幣3,838元），但還未有官方公告證實。

其22日至27日在香港公開招股，超額認購達7.7倍。港交所27日公告，若中際旭創相關股票成功上市，其中股票期權將於7月30日開始交易，為投資者提供風險配套工具。

彭博引述知情人士報導，中際旭創目前告訴潛在投資者，其香港上市交易的價格勢將定在低於最高推介價格的水平上。知情人士稱，該公司將把價格定在每股980元，按此計算，集資534.1億元。

據悉，中際旭創計劃發行5450萬股H股，按此計算，本次發行規模約達港幣534億元，若行使超額配股權，交易規模或進一步擴大至約港幣610億元（約新台幣2,513億元），成為近七年來香港規模最大的新股發行。

中際旭創H股預期於7月30日在香港聯交所掛牌買賣，高盛、中金、摩根士丹利及廣發證券為聯席保薦人。該公司計劃於24日17時停止接受機構投資者認購，較原定的27日提前一個工作日結束簿記。知情人士稱，投資者表達的認購意向達到招股規模的數倍。

香港交易所27日宣布，將於該企上市首日同步推出每周及每月期權、衍生權證，及納入認可賣空指定證券名單，為投資者提供更多選擇。上證報引述分析人士指出，因為市場有管理風險的需求，很多大型股上市當天，港交所都會同時推出相應的個股期權。

具體而言，推出期權有幾下作用：一是為投資者提供風險對沖工具；二是豐富交易策略，增強持股收益；三是提升標的資產的流動性與市場活躍度；四是發揮市場「穩定器」的作用；五是提示非對稱風險與專業門檻。目前在港上市一些大的標的都有推股票期權，包括騰訊控股、阿里巴巴、京東集團、美團、百度集團、快手科技與比亞迪股份等。

中際旭創此前稱，集資所得款項，約35%分配至光互連產品研發的持續投入；約30%分配至擴充全球產能以支持產品升級路線；約10%分配至提升供應鏈韌性及商業化能力；約15%分配至戰略收購和投資；及約10%用作營運資金和一般企業用途。