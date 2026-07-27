美國301關稅 中國商務部：全面評估美方後續舉措

美國提出新一輪關稅措施後，對中國加徵12.5%的301關稅。中國商務部今天表示，美方在經貿磋商中曾明確承諾，對中國商品的替代加徵關稅不會超過20%，將全面評估美方後續舉措。

當地時間23日，美國貿易代表署（USTR）依據「未禁止進口強迫勞動產品」301調查結果，發布最終措施，對包括60個經濟體加徵301關稅，其中，對中國加徵12.5%的301關稅。

根據彭博經濟研究（Bloomberg Economics）估算，美國依301條款加徵關稅後，美國對中國商品的實際關稅將達22.2%，較先前關稅框架增加1.4個百分點。

中國商務部今天以發言人名義在官網發布相關「答記者問」，表示美方在中美經貿磋商中明確承諾，對中國商品的替代加徵關稅不會超過20%。目前，美方對中國商品的替代加徵關稅為12.5%，「中方對美第一輪芬太尼關稅和對等關稅的反制措施仍然有效」。

該發言人說，將繼續密切關注並全面評估美方後續舉措，並保留採取一切必要措施的權利。

他並表示，中方一貫反對強迫勞動。反觀美方，不僅仍未批准加入「1930年強迫勞動公約」，還長期操弄「強迫勞動」議題，此次又以「強迫勞動」為由發起301調查並加徵單邊關稅，是典型的單邊主義、保護主義行為，中方對此堅決反對。

他說，中方敦促美方糾正錯誤做法，「徹底取消有關單邊關稅措施」。

美國去年對中國商品徵收的關稅一度高達145%。之後雙方在貿易談判達成的協議，包括美國對中國進口商品的實際關稅減至約30%。

彭博經濟研究估計，對比其他貿易夥伴，中國的關稅負擔較全球平均高出11.5個百分點。

美國總統川普（Donald Trump）曾實施為期150天的10%臨時性關稅，該關稅於美東時間24日凌晨12時1分到期，而新關稅於同一時間生效，至於在運輸途中的貨物可豁免適用新關稅，直到美東時間7月28日凌晨12時1分為止。