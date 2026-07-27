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中國6月工企利潤年增15.1% 電子行業是重要支撐

中央社／ 北京27日電

中國國家統計局今天發布數據，6月份，全國規模以上工業企業利潤年增15.1%，較5月增幅下滑6個百分點；1-6月份，規上工業企業實現利潤總額人民幣3兆9479.9億元（約新台幣18.56兆元），年增18.7%。

分企業類型來看，私企和小型企業盈利相對較弱。

1至6月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額1兆3077.4億元，年增17.9%；股份制企業實現利潤總額3兆443.2億元，年增24.7%；外商及港澳台投資企業實現利潤總額8873.2億元，年增2.6%；私營企業實現利潤總額9655.6億元，年增13.0%。

根據中國國家統計局網站，國家統計局工業司首席統計師于衛寧指出，上半年，人工智慧與各領域加速融合，算力需求大幅增長，推動電子行業利潤年增96.9%，拉動全部規模以上工業企業利潤成長8.5個百分點，是重要支撐。

財新網報導指出，上半年原材料製造業利潤年增71.7%，拉動全部工業企業利潤增長8.8個百分點；但下游消費品行業利潤成長相對乏力。

于衛寧表示，2026年上半年規模以上工業企業利潤實現較快成長；同時也要看到，外部環境複雜多變、國際大宗商品價格走勢仍具不確定性，工業企業還面臨市場需求不足、資金周轉壓力較大等問題。

他說，下階段要在培育壯大新興產業、未來產業和改造提升傳統產業上持續用力，推進新舊動能平穩接續轉換，推動工業經濟高質量發展。

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