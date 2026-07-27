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中國大陸AI競爭邁入新階段：開源式AI生態系成全球競爭新焦點
中國大陸AI新創業者月之暗面（Moonshot AI）推出開源模型Kimi K3震驚市場。研調機構Counterpoint Research指出，Moonshot AI 最新推出的 Kimi K3，代表中國大陸已在Frontier級開源模型取得重要突破，縮小與全球頂尖閉源模型的差距。大陸在AI的競爭力已從模型能力延伸至開源式AI生態系，且正加速建立全球AI創新與應用的新競爭模式。
Counterpoint最新提出的4A AI擴散框架顯示，中國大陸AI整體擴散速度約為美國的1.4倍，優勢主要來自開源模型、AI+ 政策及快速商業部署。更指出未來全球AI競爭將不再只是比模型能力，而是比誰能更快建立完整的AI生態系，並將AI轉化為產業生產力與經濟價值，從實驗室推向企業、政府與日常生活。
Counterpoint首席分析師Wei Sun提出4A AI擴散框架，將AI發展分為 Access、Adoption、Absorption與Advantage四個階段，估計中國大陸整體AI擴散速度約為美國的 1.4 倍，Adoption（導入與使用）階段的優勢最為明顯。
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