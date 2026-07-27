整理包／長鑫掛牌首日狂飆躍今年亞洲最大IPO 陸推晶片自主扮要角

長鑫科技（688825）周一在上海科創板掛牌，首日大漲 470%，一舉成為中國大陸市值最高上市公司，足見投資人追捧本土記憶體龍頭和 AI 記憶體題材。這次上市不只是今年亞洲最大 IPO，也被視為北京推動半導體自主的重點事業。

掛牌公司正式名稱為長鑫科技集團股份有限公司，股票簡稱為長鑫科技。「長鑫存儲」是長鑫一直以來對外官方稱謂。

上市表現如何？

長鑫科技 IPO 價為每股人民幣 8.66 元，募資 579.2 億元（約 86 億美元），為今年亞洲最大 IPO。周一開盤報 49.50 元，較 IPO 價大漲 470%，市值衝上約 3.3 兆元（4,870 億美元），超越工商銀行。

長鑫科技計劃把 IPO 募資用於擴充產能、升級製造技術，以及投入研發。市場後續將觀察，其是否能把上市熱度轉化為技術追趕和市占擴張。

公司定位和官股色彩

長鑫科技是大陸最大DRAM製造商，也是全球第四大DRAM業者。DRAM 用於智慧手機、個人電腦、伺服器、AI 系統等電子設備，是現代運算不可或缺的記憶體晶片。

長鑫科技股東結構反映國家支持半導體融資體系。招股書顯示，IPO 前國有股東持股 36.29%，包括合肥、安徽地方政府相關投資方，以及中國大陸國家支持的大基金。

為何受關注？

全球 DRAM 市場長期由三星電子、SK 海力士和美光主導。長鑫科技被視為中國大陸降低對外國記憶體供應商依賴的代表企業，尤其在AI伺服器和高頻寬記憶體（HBM）等關鍵領域，被市場寄予厚望。

長鑫業績和技術水準

受 AI 需求帶動，全球記憶體景氣自去年起回升。長鑫科技招股書顯示，第1季營收年增 719%，至 508 億元；今年上半年營收預估達 1,100 億至 1,200 億元，幾乎是 2025 年全年 618 億元的兩倍。

儘管長鑫科技已是全球第四大 DRAM 廠，但在先進記憶體，尤其是 AI 加速器關鍵零組件 HBM 方面，仍落後三星、SK 海力士和美光。其優勢主要在政策支持、國家資金，以及中國大陸客戶尋求本土替代的需求。

股民瘋搶

散戶申購反應極為熱烈。彭博報導，長鑫科技散戶申購倍數達 212 倍，個人投資人提交 940 萬筆申購，金額達 7.07 兆元。市場原已預期掛牌首日將大漲，影子市場交易也顯示投資人對其估值抱持高度期待。

主要風險

長鑫科技仍面臨記憶體產業景氣循環風險，也受美國出口管制影響，取得ASML等先進半導體設備更困難。美國國防部上月也將長鑫存儲列為「中國軍系企業」，路透先前報導，美國跨部會委員會已核准把長鑫存儲列入實體清單，但尚未實施。