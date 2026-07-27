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熱浪令中國冷氣機在歐洲需求大增 分析籲港商分杯羹

中央社／ 香港27日電

歐洲今年出現熱浪，對中國製冷氣機需求大增，香港一個智庫預期，經過這次熱浪後，歐洲今後會多用冷氣，建議中國大陸企業在這方面多作部署，同時呼籲港商從中分杯羹。

官方香港電台報導，團結香港基金研究經理何文懿今天在該台節目上說，歐洲經過熱浪侵襲，對經濟有較大衝擊，日後會逐漸多用冷氣，而歐洲非常重視環境、社會和管治，會要求使用能源效益較高的綠色產品，因此中國大陸企業要及早部署。

她又說，這次中國製冷氣機在歐洲需求大增，說明歐洲對中國大陸產品有相應需求；在這方面，香港可以協助大陸製或綠色產品走出國際，可以利用香港在金融方面的優勢，幫助大陸企業集資，同時為企業提供一個對外的示範平台。

何文懿在訪問中並表示，這次中國製冷氣機能夠在短時間內大量供應歐洲市場，是得益於產業鏈集中等因素。

她說，廣東珠江三角洲一帶的企業數年前就開始研究歐洲市場的需求，製造符合當地建築和環保要求的冷氣機，這次中國製冷氣機在短時間內大量供應歐洲市場，受惠於產業鏈集中，加上物流方面的配合，例如中歐班列只需10至15天抵達歐洲，比海運快大約20日。

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