關稅壓力衝擊美國市場 SHEIN赴港上市前首季轉虧近1億美元

大陸起家的快時尚電商SHEIN（希音）正籌備在香港上市，但最新財務資料顯示，美國取消小額包裹免稅政策後，公司銷售成長放緩，加上一次性會計費用影響，今年第一季由盈轉虧，淨虧損達9900萬美元（約新台幣32億元）。

據路透報導，SHEIN在首次公開募股（IPO）前提交的財務文件顯示，公司2026年第一季虧損9900萬美元，去年同期則獲利3.95億美元（約新台幣128億元）。這份文件將作為後續投資人路演與正式簿記建檔的基礎。

除美國市場外，歐盟也自本月起，對低價電商進口包裹徵收每件3歐元（約新台幣110元）費用，藉此抑制歐盟所稱來自大陸的不公平競爭。歐洲是SHEIN的重要市場，約占公司2025年營收三分之一，相關政策可能進一步增加其營運壓力。

總部位於新加坡、創立於大陸的SHEIN，在招股書草案中尚未公布此次香港售股規模、發行價格、上市時間表及預計募資金額。SHEIN本月10日已獲大陸證監會批准赴港上市，為公司先前嘗試在紐約及倫敦上市未果後，再度推進上市計畫。

SHEIN表示，今年第一季出現虧損，部分原因是會計處理方式調整，公司針對可轉換可贖回優先股認列3.28億美元公允價值損失。這類股份日後可轉換為普通股，其會計價值可能在公司上市前隨估值變動。

不過，撇除會計因素，SHEIN仍面臨成本上升、成長放緩及主要市場監管趨嚴等多重壓力。隨疫情期間的網購熱潮消退，加上美國堵住低價包裹免稅漏洞，SHEIN近年估值已明顯下滑。

路透本月曾引述知情人士表示，SHEIN此次IPO尋求的估值約為400億至500億美元，遠低於2022年一輪融資時傳出的1000億美元估值。

美國自2025年5月取消小額包裹免稅待遇後，SHEIN表示，美國市場銷售及公司整體成長均受到「不利影響」，營運支出也隨之增加。原本的「小額包裹免稅」規定，允許價值低於800美元（約新台幣2.6萬元）的包裹免關稅進入美國。

SHEIN指出，目前由其直接銷售或透過平台販售、從大陸運往美國的商品，適用稅率介於10%至87.5%。為因應關稅及稅負增加，公司正評估多種方案，包括提高美國市場售價，以抵銷部分新增成本。

財務資料顯示，SHEIN今年第一季美國營收由去年同期的23.8億美元，降至20.4億美元，年減14.3%。美國市場占公司當季營收比重降至22.5%，低於2023年全年占比29.4%。

SHEIN也在招股書中警告，目前仍難全面評估歐盟新措施的影響，但歐洲市場未來的變化，可能與美國取消小額包裹免稅後的衝擊相當，甚至更為明顯。

從全年表現來看，SHEIN 2025年淨利較前一年下降38.7%，降至20.6億美元；營收則增長8%，達418.5億美元，但增速明顯低於2024年的20.7%。今年第一季營業利益率也由去年同期的3.9%，降至2.9%。

SHEIN創立於南京，在美中貿易緊張升高之際，近年也持續面臨監管機構、競爭對手及倡議團體的批評，爭議包括供應商工廠勞動條件、購物App可能使人沉迷的功能，以及大量空運商品對環境造成的影響。

SHEIN表示，公司對勞動侵害採取零容忍政策，並已投資風險評估及緩解機制，以保護使用者。招股書顯示，多數由供應鏈合作夥伴生產的商品，會先存放於大陸的中央倉庫，再運往海外；2025年存放於大陸中央倉庫的商品，占公司淨營收逾9成。

SHEIN表示，此次上市募得資金將用於提升技術、提高品牌知名度、拓展全球業務、推動企業責任及一般公司用途。招股書列出的上市前投資人包括IDG、紅杉資本、紅杉中國、老虎環球基金、博裕資本、布魯克菲爾德及泛大西洋投資等。

文件並列出創辦人許仰天擔任董事長兼執行長；原任執行董事長的唐偉，則未出現在公司董事或高階管理人員名單中。高盛、摩根士丹利及摩根大通擔任此次上市的聯席保薦人。