陸上半年工業企業利潤增18.7% AI帶動電子業獲利近翻倍

大陸國家統計局27日公布，今年上半年規模以上工業企業利潤年增18.7%，其中人工智慧（AI）與各領域加速融合，帶動算力需求大幅成長，電腦、通信和其他電子設備製造業利潤大增96.9%，集成電路製造業利潤更暴增2579.5%。不過，汽車製造業利潤同期下降19.5%，不同產業表現明顯分化。

據大陸國家統計局官網消息，今年1至6月，全國規模以上工業企業實現利潤總額3兆9479.9億元（人民幣，下同），較去年同期增長18.7%；6月單月利潤則年增15.1%。

從三大產業類別來看，上半年採礦業利潤年增33.5%，製造業增長20.1%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業則下降4.2%。

大陸國家統計局工業司首席統計師于衛寧表示，上半年工業生產穩定增長，加上工業品價格持續回升，帶動規模以上工業企業營業收入年增6.5%，增速較第一季加快1.5個百分點；工業企業利潤增速也較第一季加快3.2個百分點。

電子相關產業成為工業企業利潤增長的重要支撐。上半年，電腦、通信和其他電子設備製造業利潤年增96.9%，拉動全部規模以上工業企業利潤增長8.5個百分點。

其中，在伺服器及高性能工作站相關領域，電腦整機製造業利潤年增689.3%，電腦周邊設備製造業增長305.8%；電子器件製造領域中，集成電路製造業利潤增長2579.5%，半導體分立器件製造業增長31.2%。

此外，電子專用材料製造業利潤年增209.7%，電子電路製造業增長26.9%；與數據中心內部互連相關的光纖製造及光纜製造業，利潤分別增長410.4%及39.8%。

原材料製造業利潤同樣快速增長。上半年，規模以上原材料製造業利潤年增71.7%，拉動全部規模以上工業企業利潤增長8.8個百分點。其中，有色金屬冶煉和壓延加工業利潤增長99.4%，化學原料和化學製品製造業增長67.8%。

不過，部分產業獲利仍下滑。上半年汽車製造業利潤下降19.5%，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降25%，非金屬礦物製品業下降47.8%，電氣機械和器材製造業也下降8.6%。

于衛寧表示，上半年規模以上工業企業每百元營業收入中的成本為84.89元，較去年同期減少0.55元；營業收入利潤率為5.7%，較去年同期提高0.59個百分點，達到2024年以來各月累計最高水準。

他也指出，當前外部環境複雜多變，國際大宗商品價格走勢仍具不確定性，工業企業仍面臨市場需求不足、資金周轉壓力較大等問題。