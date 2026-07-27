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AI帶動 大陸集成電路製造業上半年利潤暴增2579.5%

聯合報／ 大陸中心／即時報導
在AI帶動下，上半年中國集成電路製造業利潤增幅高達2,579.5%。圖為長鑫科技早前參加中國國際半導體博覽會的展位。美聯社
在AI帶動下，上半年中國集成電路製造業利潤增幅高達2,579.5%。圖為長鑫科技早前參加中國國際半導體博覽會的展位。美聯社

大陸國家統計局27日公布，今年1至6月，全國規模以上工業企業實現利潤總額達人民幣3兆9,479.9億元，較去年同期增長18.7%。受惠於人工智慧（AI）帶動，上半年中國電子行業利潤年比增長96.9%，其中集成電路製造業利潤增幅更高達2,579.5%。

數據顯示，1至6月，中國規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額年比增長17.9%，股份制企業增長24.7%，外商及港澳台投資企業增長2.6%，私營企業增長13.0%。

1至6月，規模以上工業企業實現營業收入人民幣69.26兆元，年比增長6.5%；發生營業成本58.80兆元，增長5.9%；營業收入利潤率為5.70%，年比提高0.59個百分點。

6月，規模以上工業企業利潤年比增長15.1%。

大陸國家統計局工業司首席統計師于衛寧表示，上半年，在工業生產穩定增長、工業品價格持續回升的背景下，規模以上工業企業營業收入年比增長6.5%，較第一季加快1.5個百分點。營業收入加快增長，帶動規模以上工業企業利潤年比增長18.7%，較一季度加快3.2個百分點。

于衛寧指出，上半年，AI與各領域加速融合，算力需求大幅增長，推動電子行業利潤年比增長96.9%，拉動全部規模以上工業企業利潤增長8.5個百分點，是規模以上工業企業利潤較快增長的重要支撐。

其中，服務器、高性能工作站相關領域中，計算機整機製造、計算機外圍設備製造行業利潤分別增長689.3%、305.8%；電子器件製造領域中，集成電路製造、半導體分立器件製造行業利潤增長2,579.5%、31.2%；電子元件及電子專用材料製造領域中，電子專用材料製造、電子電路製造行業利潤增長209.7%、26.9%。

于衛寧表示，總體看，上半年規模以上工業企業利潤實現較快增長。同時也要看到，外部環境複雜多變、國際大宗商品價格走勢仍具不確定性，工業企業還面臨市場需求不足、資金周轉壓力較大等問題。

製造業 大陸 人民幣

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