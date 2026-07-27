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陸DRAM一哥長鑫科技開盤暴漲471% 市值超越工商銀行

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
大陸DRAM龍頭長鑫科技27日正式登陸上交所科創板，受到資金追捧，開盤暴漲471%。圖為位於安徽合肥的長鑫總部。法新社
大陸DRAM龍頭長鑫科技27日正式登陸上交所科創板，受到資金追捧，開盤暴漲471%。圖為位於安徽合肥的長鑫總部。法新社

大陸DRAM一哥長鑫科技27日正式登陸上交所科創板，受到資金追捧，開盤暴漲471%，總市值高達人民幣3.31兆元，超越工商銀行，強登A股市值第一。

長鑫科技開盤價報人民幣49.5元，相較發行價人民幣8.66元，漲幅高達471%。不過，股價開高後也引發賣壓出籠，股價一度走低至人民幣38.11元，呈現劇烈震盪格局。

根據Omdia數據，按照產能、出貨量和銷售額統計，長鑫科技為中國大陸第一、全球第四大DRAM廠商，按2025年第4季DRAM銷售額統計，長鑫科技的全球市占為7.67%。

基於銷售額測算，2025年三星電子、SK海力士和美光科技在全球DRAM市場的占有率分別為33.96%、34.48%和23.41%，上述三家企業合計占全球DRAM市場90%以上的市占。

展望後市，證券時報網引述券商機構分析指出，長鑫科技手握設計與製造全鏈條能力，正處於「週期反轉+份額提升」的業績爆發期，樂觀情境下，總市值或能看到人民幣4兆元。

但也有機構提示稱，全球記憶體行業具有三至四年的景氣循環規律，二級市場追高仍需謹慎。

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