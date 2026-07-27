長鑫科技上市首日開盤大漲471% 成A股市值最高公司

大陸記憶體晶片大廠長鑫科技27日正式登陸上海科創板，上市首日開盤大漲471.59%，報每股人民幣49.5元，總市值達3.31兆元（約新台幣15.81兆元），一舉超越工商銀行，成為A股市值最高的上市公司。

長鑫科技原擬募資人民幣295億元，按原規畫為科創板史上第二大IPO，僅次於中芯國際的532億元；最終募資總額則達579.19億元，超越中芯國際，刷新科創板IPO最高募資紀錄。

據《上海證券報》旗下中國證券網報導，長鑫科技是大陸第一、全球第四大記憶體晶片業者，此次登陸科創板備受市場關注。長鑫科技發行價為每股8.66元，募資總額達579.19億元，刷新科創板首次公開募股（IPO）最高募資紀錄。

報導指出，若按全部新股平均漲幅278.01%計算，長鑫科技中籤一簽可獲利約人民幣1.2萬元；若按科創板新股平均漲幅466.67%計算，單簽獲利約2.02萬元。

財務數據顯示，長鑫科技今年第一季營收達人民幣508億元，扣除非經常性損益後的淨利超過263億元，分別較去年同期增長719%及1993%。公司預估，今年上半年歸屬母公司股東淨利將達500億至570億元。