網傳月之暗面酒吧慶祝Kimi K3發佈 現場豪言未來目標｢衝上月球｣

中國AI企業月之暗面（Moonshot AI）憑新一代開源大模型Kimi K3震撼全球科技界後，7月24日於北京工體酒吧Super Miami舉行慶功宴。

酒吧慶功大螢幕喊口號 張予彤疑現身

據自媒體《鈦媒體》、《Tech星球》，Kimi K3發布後引發全球關注，7月24日深夜，月之暗面團隊於北京工體酒吧一條街的「邁阿密」酒吧包下數十張座位舉行慶功活動。現場大螢幕展示豪言壯語：「K3，scale up（擴容升級）！K4，scale the Fu*k up（狠狠幹到極致）！To the moon（衝上月球）！」。

有網友發文稱，當晚想加Kimi員工好友，結果被直接拒絕。據網傳照片，月之暗面聯合創始人、總裁張予彤疑似現身。

馬斯克點讚Kimi K3後「宣戰」

7月17日凌晨，月之暗面於WAIC大會開幕前夕發布新一代開源模型Kimi K3，參數規模達2.8萬億，是目前全球參數最大的開源模型。

K3基於自研KDA混合線性注意力機制構建，原生支持視覺理解，擁有100萬token上下文窗口，面向長程編程、知識工作等複雜場景優化。發布僅數小時，K3便登頂AI代碼工具評測榜單Arena首位，成為中國大模型首次在該榜單奪冠。

SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）公開讚揚Kimi產品「令人印象深刻」（Impressive）。惟兩日後，馬斯克在X上宣布旗下2萬億參數新模型即將完成訓練，稱其「有可能超越Kimi」。月之暗面官方微博隨即回應：「歡迎加入2萬億+俱樂部」。

融資估值飆升至500億美元 最快半年內港上市

Kimi K3的技術突破直接推動了月之暗面估值暴漲。據《21世紀經濟》，公司計劃於8月啟動上市前最後一輪融資，目標投前估值高達500億美元（約新台幣1.59兆元）。在此之前，公司預計將完成一輪投前估值約315億美元（約新台幣1兆32億元）的融資。

融資完成後，月之暗面將立即啟動新一輪資本洽談，這將成為赴港上市前的最後一次私募股權融資。

另據彭博消息，月之暗面已正式向投資者分發股東決議文件，尋求支持來港上市，最快6個月內在港進行首次公開招股。公司已開始拆除紅籌VIE架構，轉為適配港股上市的股權結構。聯席保薦機構鎖定中金、高盛，將遵循港交所主板18C特專科技規則遞交IPO。

延伸閱讀：

Kimi K3發佈48小時算力逼近極限 月之暗面暫停C端新用戶訂閱

揭秘Kimi創始人楊植麟：清華學霸兼玩搖滾 放棄留美回國創業

文章授權轉載自《香港01》