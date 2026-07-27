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東方風電 建塞爾維亞最大新能源
近日，大陸東方電氣風電股份有限公司（簡稱「東方風電」）規模最大的海外專案，塞爾維亞維特羅三百兆瓦風電專案首台機組順利下線。該專案既是塞爾維亞目前裝機規模最大的新能源電力工程，也是東歐地區當前在建的最大風電項目，標誌著大陸高端風電裝備出海再添重磅成果。
該項目採用東方風電自主研製的風力發電機組，全面建成投產後，預計每年可提供近八億千瓦時清潔電力，相當於節約標準煤約廿三萬噸，減排二氧化碳超六十萬噸，將有力助推塞爾維亞能源綠色轉型。
東方風電總部位於四川省德陽市，截至目前，該企業的風機產品已批量落地亞洲、美洲、歐洲、非洲的多個國家和地區，經受了多類複雜風場市場的檢驗。下一步，東方風電將持續保持發展趨勢，深耕全球清潔能源市場，打造具備全球核心競爭力的一流能源裝備企業，持續輸出綠色能源解決方案。
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