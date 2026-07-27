北京泡泡瑪特試營運 佔地兩層樓、互動體驗夯

近日，泡泡瑪特在北京面積最大的零售空間開啟試營業。這家新店位於朝陽合生匯，上下兩層，總面積近五百平方公尺。店內客流密集，互動裝置前不時排起長隊，潮玩消費的體驗感成為吸引顧客的主要賣點。

一樓門店以奶油色為主調，弧形展架與柔和燈光搭配，整體觀感簡潔明快。二樓樓梯轉角處，七隻憨態可掬的星星人裝置從高處向下「張望」，旁邊的電子螢幕上流星不時劃過。「從門口到樓上，到處都是星星人元素，很適合打卡拍照。」一位年輕女士正舉著手機拍照。

試營業期間，門店設置了多處互動環節。兩名頭戴星星人帽子、手持魔法棒的ＮＰＣ（店員扮演特定角色）在樓層間走動，與顧客進行「對暗號」遊戲，店員說「Twinkle Twinkle（一閃一閃）」，顧客回答「我們都是星星人」，即可獲得星星人限定貼紙。二樓門店外，還設置了一個星星人互動小屋，顧客憑購物小票搖動視窗的鈴鐺，便可參與抽獎，領取周邊。現場參與互動的顧客絡繹不絕，收銀台前也始終有人排隊結帳。

門店內，幾乎所有泡泡瑪特核心ＩＰ均設有專屬陳列區域，Molly（茉莉）、SKULLPANDA（骷髏熊貓）、LABUBU（拉布布）等系列手辦及周邊產品種類齊全。工作人員介紹，該店面積約五百平方公尺，為目前北京最大，「對於新店，我們更注重空間互動體驗的提升。」不少消費者表示，除了購買產品，更享受在空間中逛的過程和互動帶來的趣味性。「早上五點多就有人開始排號，最好玩的是可以排隊搖鈴和對暗號，體驗感拉滿。」一位消費者說。