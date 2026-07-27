奇瑞汽車銷量突破2千萬 董事長：我們不「內捲」了

大陸車企奇瑞集團全球累計銷量突破二千萬輛之際，董事長尹同躍宣稱「二千萬輛之後，我們不再參加『內捲』（意即過度競爭）」，強調未來將從追求銷量轉向品牌提升、技術突破及價值創造。然而，奇瑞在出口成長之際，該品牌在大陸市場卻面臨銷量下滑壓力，旗下新能源品牌星途、智界表現承壓。

第一財經指出，七月廿五日，奇瑞集團全球累計銷量正式突破二千萬輛。同日，旗下風雲Ａ九迎來上市發布會，該款車將作為奇瑞集團第二千萬輛車正式交付給用戶。

尹同躍在會上表示，「二千萬輛之後，我們不再參加內捲，我們不再只追求銷量，而是要追求品牌向上，追求價值更大的創造，追求技術更多的突破，追求客戶滿意度更大的提升」。

奇瑞旗下目前有奇瑞、捷途、星途、智界和iCar五大品牌。其中，風雲是奇瑞打造的第一款車，也是奇瑞第一款走向海外的全球車，如今已全系煥新為新能源智慧車。今年上半年，奇瑞汽車銷量一二七點五萬輛，較去年同期一二六萬輛年增微幅。另，從集團口徑看，奇瑞集團累計出口汽車九十四點三八萬輛，年增百分之七十一點五，連續四個月刷新大陸汽車單月出口紀錄。

不過，尹同躍上述表態的背景是，奇瑞在大陸市場正面臨壓力。奇瑞出口成長強勁的同時，大陸銷量仍出現下滑。尹同躍表示，今年汽車行業面臨壓力，奇瑞今年在大陸少發了十五萬台車，體感上有較明顯下滑幅度。但他指出，奇瑞上半年主動「擠掉水分」，大幅降低經銷商庫存，希望今年下半年業績回升。

奇瑞新能源品牌仍然面臨銷量壓力。今年上半年大陸新能源車滲透率持續提升，但奇瑞旗下星途與智界銷量均下滑。其中，與華為合作的智界上半年銷量為四四九二九輛，年減百分之五十六點九；星途銷量為六萬二○八輛，年減百分之四十四點九。

大陸乘聯分會近期數據顯示，今年上半年大陸車市整體下滑，純電車型成為唯一增長的新能源形式。風雲Ａ九進入純電市場，有望對奇瑞大陸市場業務帶來提振。