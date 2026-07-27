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從投行看大陸／年末作為改制基準日問題分析

經濟日報／ 張勇（富拉凱投資銀行資深財務顧問）　

台商應避免以年末作為改制基準日。

台商不管是在大陸還是H股IPO，都必須由有限責任公司整體變更為股份有限公司（以下簡稱股改），若股改事項發生於申報的報告期內，則審計基準日應謹慎避免12月31日。

一、年末基準日改制實務難點

年末改制最根本的問題在於容錯空間有限。企業以12月31日經審計的淨資產折股，整體變更完成後的股本結構和淨資產基數就此固定。但年末集中開展年終結算、年度審計、年度稅務匯算清繳多項工作，一些潛在帳務差錯難以及時調整。若股改先行完成，後續才發現的帳務處理存在差錯、費用漏提等事項，均無法在基準日當期調整回來，將直接造成帳面資料與股改資料的不一致。

這種不一致會進一步傳導至申報環節。股改基準日的淨資產是計算股本和資本公積的基礎資料，年末完成股改後，次年匯算清繳和年報審計中往往會出現損益調整、稅金調整等事項，導致審定淨資產發生變化。一旦備案資料與申報資料出現差異，就會成為審批重點關注對象。

對比之下，在年中改制出現小額調整時，可在後續月份通過帳務自然消化。而年末是會計年度的截止點，資料需公開披露，任何後續調整都屬於跨期事項，沒有自然消化餘地。金額較小的差錯尚可用專項說明來解釋，較大金額的差錯就成了硬傷，整改成本相當高。

二、後續淨資產變動處理原則與程式

若企業已完成年末改制，後續審計核查發現基準日淨資產需調整，核心判斷依據為調整後淨資產與折股註冊資本的大小關係，分兩類情形處置：

1、調整後淨資產≥註冊資本

不存在出資不實風險，無實質性合規障礙，但需履行必要流程，如審計機構出具淨資產差異說明或驗資覆核報告，明確調整事項成因、金額；公司召開董事會、股東會審議確認修正後折股比例、資本公積金額；依據更新資料完成工商備案變更。處理後股本總額維持不變，資本公積按調整後淨資產扣除股本餘額，再重新核算即可閉環。

2、調整後淨資產＜註冊資本

會觸及出資不實監管紅線，差額需由股東足額補足。市場通行方案為控股股東、實際控制人以現金補足差額及對應孳息；審計出具驗資報告確認補足資金足額到位；股東會審議調整方案並完成工商變更。補足資金後股本、註冊資本保持不變，僅修正折股比例。

這兩類情形雖均可技術整改，但年末改制後出現大額審計調整，會被監管部門認定為企業財務內控存在缺陷，反映帳務核算及時性、準確性不足，審核階段將被持續追問，提升IPO審批難度。

為避免年末改制帶來的各種問題，專案前期的風險管控必須前置。基準日儘量選在年中，預留充足的帳務整改和審計核查時間。股改啟動前需把財務自查、資產盤點、稅務核對等工作全部做完，盡可能將調整事項消化在前面。對於已經完成年末改制的項目，提前把調整事項梳理清楚，不要等到申報階段才集中揭露問題。

(本文發自上海，網址www.mychinabusiness.com)

台商 大陸

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