大陸半導體設備鏈吃紅

長鑫科技IPO效應將持續外溢，特別對大陸半導體行業影響深遠。有機構分析認為，長鑫科技上市募資後，研發投入將更趨規模化，這會直接轉化為對大陸國產半導體設備和材料的採購訂單，上游設備板塊將率先吃到紅利。

此次長鑫IPO募集資金將全額投向三大記憶體國產替代專案，分別為12吋DRAM晶圓產線升級改造、HBM與車規記憶體技術升級、下一代記憶體前瞻技術研發，全面覆蓋消費電子、AI算力伺服器、車載高附加值記憶體賽道。

證券時報報導，南方基金經理吳春林認為，大量IPO資金轉換到產能擴張時，會是上游與擴產相關的板塊基本面最先受惠。

華北某公募基金指出，長鑫科技募資已明確提出設備購置安裝，意味北方華創、中微公司、拓荊科技等核心供應商在手訂單可見度已鎖定。

其中，半導體設備會是最先吃到紅利的板塊，華夏基金認為，新建工廠要一次性採購大量刻蝕、薄膜、清洗設備，訂單集中落地，企業業績短期就能兌現，而部分設備廠商在長鑫科技每一輪建設產能都能拿到新訂單，增長確定性很高。

北方華創對外表示，該公司目前已向長鑫供應的產品覆蓋刻蝕、薄膜沉積、熱處理、清洗等多類設備，其中12吋TSV設備已成熟並實現大批量出貨。中微公司亦為長鑫科技供應產品，包含等離子體刻蝕設備、薄膜沉積設備以及其他配套設備。