「全村希望」長鑫登A股 市場推演最樂觀情境 市值衝19兆

被視為大陸記憶體「全村希望」的長鑫科技今（27）日登陸上交所科創板，不少投資機構認為其上市將徹底改寫A股半導體板塊估值邏輯，有機構預期，長鑫上市後的市值將穩定在人民幣2兆元至3兆元，最樂觀甚至看到人民幣4兆元（約新台幣19兆元）。

長鑫科技此次IPO發行股數為66.88億股，占發行後總股本10%，發行價為每股人民幣8.66元，初始募資規模為人民幣579億元，打破中芯國際2020年創下的人民幣532億元紀錄，成為科創板開板以來最大規模IPO。

而此前合格網下投資者報價中位數為每股人民幣8.85元，對應長鑫科技發行市值則是人民幣5,918億元。

外界關注長鑫科技上市後走勢，但分歧明顯：樂觀派認為，AI算力需求持續旺盛，DRAM供不應求，該公司作為大陸國產替代核心資產，長期價值突出；謹慎派則提醒，記憶體行業具有三至四年的周期性規律，當前或處於景氣高點，需警惕「上市即巔峰」的風險。

華西證券研究報告顯示，長鑫科技上市將填補A股DRAM製造標的空白，結束記憶板塊「只有設計、無製造龍頭」的估值失衡。中性預期上市後穩定市值人民幣2兆元至3兆元，樂觀情境甚至能看到人民幣4兆元。

國投證券研究報告進一步設定了保守、中性、樂觀、超樂觀四種估值情境，對應長鑫科技估值為人民幣1兆元、1.5兆元、2.3兆元和4.25兆元。其中。超樂觀情境對應AI驅動的記憶體需求爆發，長鑫科技實現技術對標三星、SK海力士的極端情形。

基於上述預估市值將在人民幣1兆元至4兆元，對應長鑫科技上市發行價，漲幅落在70%-600%區間。

業績方面，此前長鑫科技連續三年虧損，2022年至2024年淨虧損分別為人民幣83.28億元、163.40億元、71.45億元，累計虧損超過人民幣300億元。2025年，長鑫科技轉虧為盈，淨利人民幣18.75億元。

長鑫科技預計，2026年上半年營收人民幣1,100億元至1,200億元，年增612%至677%；淨利潤人民幣500億元至570億元，年增2,244%至2,544%，有望抹平長鑫科技成立以來的全部累計虧損。