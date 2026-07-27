日媒：陸生成式AI使用率 遠超美日德

生成式人工智慧（ＡＩ）近來快速滲透至各國民眾的工作與生活場景，日媒報導，日本總務省最新發布「二○二六年資訊通信白皮書」顯示，大陸的生成式人工智慧（ＡＩ）使用率達百分之九十三點六，高於日本、美國及德國。此前有機構數據顯示，大陸的職場員工ＡＩ使用頻率高於全球平均，百分之七十三受訪員工每周多次使用ＡＩ。

ＮＨＫ報導，日本總務省七月廿四日發布「二○二六年資訊通信白皮書」顯示，日本生成式ＡＩ使用率雖大幅上升，較上一年度翻倍至百分之五十八點八，但仍處於較低水準，與大陸的百分之九十三點六相比差距明顯；美國與德國則同為百分之七十五點六。報告認為，這凸顯日本ＡＩ普及率在全球範圍內仍明顯落後。

從使用頻率看，回答「幾乎每天」使用生成式ＡＩ的比率中，美國最高，達百分之四十七點九；德國為百分之四十五點五，大陸為百分之四十二點五，日本則為百分之廿九點九。若加上「每周至少一次」的使用者，大陸接近九成，美、德兩國約為百分之七十六，日本約為百分之六十五。

企業應用方面，日本總務省白皮書顯示，日本計畫主動使用或有條件限制使用生成式ＡＩ的企業占比升至百分之六十八點九，較上一年度增加近廿個百分點；大陸這一比率為百分之九十五點四，美、德兩國均超過百分之八十。

至於對生成式ＡＩ的認知態度，日、美、德三國受訪者中，回答「機器／工具」的比率最高。其中，日本第二多的回答為「詞典／百科全書」，美國為「朋友」，德國為「顧問」；大陸受訪者則較多選擇「秘書／助手」及「朋友」。

此前，中國經營網指出，美國ＡＤＰ全球研究院發布「職場人二○二六」報告表示，ＡＩ已逐漸成為全球職場日常工具，全球有一半受訪員工每周多次使用ＡＩ，約五分之一受訪員工表示幾乎每天使用ＡＩ。

報告提到，大陸職場員工使用ＡＩ的程度高於全球平均，有百分之七十三的大陸受訪員工每周多次使用ＡＩ，其中百分之廿六幾乎每天使用，顯示大陸員工每日及每周使用ＡＩ的比率均高於全球平均水準。ＡＤＰ北亞區總經理馬莉表示，ＡＩ在大陸職場的普及速度與深度令人矚目，大陸員工使用ＡＩ的情況遠高於全球平均。

其中，百分之廿七的大陸受訪員工相信，ＡＩ將在未來一年對工作職責帶來正面影響。百分之卅九的大陸知識型勞工強烈認同ＡＩ有助於提升工作表現，高於技能任務型員工的百分之十九及重複任務型員工的百分之十二。