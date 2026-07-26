大陸上半年「一帶一路」計畫綠能投資 金額創新高

澳洲昆士蘭大學與上海綠色金融發展中心的研究指出，中東戰爭導致全球能源價格上漲，引發再生能源需求，使中國大陸今年上半年透過「一帶一路」計畫對外提供的綠能融資，創下201億美元的新高水準，超過去年全年總額，其中包括118億美元的建設計畫，及83億美元的投資。

這項研究的作者昆士蘭大學中國能源及金融專家王珂禮表示，「綠能成本偏低，持續帶動中國對外投資；現在與中國在綠能方面合作的各個國家可能已經受到能源價格波動下降的好處」。

上半年「一帶一路」計畫的總合約額也創下1,263億美元新高，比去年同期的1,233億美元更上層樓；其中包括498億美元投資，及765億美元的建設計畫。除了綠能部門之外，製造業、科技業、金屬與礦業等部門的融資額也增加。

中國大陸海關數據也顯示，近月來乾淨能源科技相關的出口額也告激增。專家表示，最新數據凸顯出「一帶一路」計畫主要是由民間企業，而非國有企業主導。昆士蘭大學的數據指出，上半年私有部門所占的比重達48%，遠高於2022年時的13%。

華府亞洲社會政策研究所中國氣候中心主任李碩表示，「現在帶路計畫與之前的差異，在於投資決策愈來愈以商業考慮為基礎，而非國家指導」；他並指出，私有部門投資增加，也凸顯中國乾淨能源科技的全球競爭力，以及中國的科技益發成熟。

上半年非洲國家對「一帶一路」計畫仍有高度興趣，中國對非洲投資比去年同期增加近兩倍，達335億美元；上半年沒有對俄羅斯及巴基斯坦的投資計畫，主因為之前幾年曾大幅成長。