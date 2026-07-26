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靠智能算力趕超！報告稱大陸算力規模位世界第二 全球佔比兩成

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
日前在東莞舉行的「智算築基 融鏈共贏」2026年服務器產業供需對接活動發布報告顯示，2025年大陸算力總規模位居世界第二，全球佔比21%。科技日報
日前在東莞舉行的「智算築基 融鏈共贏」2026年服務器產業供需對接活動發布報告顯示，2025年大陸算力總規模位居世界第二，全球佔比21%。科技日報

近期發布的「2025年度中國服務器產業發展研究報告」顯示，2025年大陸算力總規模位居世界第二，總規模達到962EFlops（每秒962百億億次浮點運算），全球佔比21%，智能算力增速遠超通用與超算，成為絕對增量來源。在美國仍獨霸全球算力第一狀態下，顯示大陸正通過智能算力來進行趕超。

第一財經報導，由中國計算機行業協會、中國機電設備招標中心（陸工信部部政府採購中心）、東莞市人民政府聯合主辦的「智算築基 融鏈共贏」2026年服務器產業供需對接活動，23日至24日在東莞舉辦，會上發布前述報告。

報告提及，2025年大陸AI服務器市場總銷量達76.1萬台，銷售額達人民幣2,530億元，年增速分別為69.1%和83.4%。2021年-2025年，大陸AI服務器市場銷量與銷售額的年復合增長率（CAGR）分別高達34.7%與63.3%，呈現出遠超通用服務器市場的陡峭增長曲線，是帶動中國服務器大盤整體量價齊升的核心推手，其中主要服務器類別包括超節點服務器、推理服務器和訓練服務器。

2025年大陸AI服務器需求同樣呈現高度的行業分化特徵，排名前五的互聯網、運營商、政府、IDC服務商及金融行業合計包攬了90.5%的市場大盤。其中，網路行業以人民幣1,700億元銷售額絕對體量佔據榜首，龐大的採購需求主要來自大模型軍備競賽與底座搭建；運營商與IDC服務商分別排名第二和第四，構成了中國算力供給樞紐；政府與金融分別排名第三和第五，是AI向實體經濟滲透的前沿代表性行業。

展望未來趨勢，報告指出，基於2025年行業發展現狀、未來趨勢與結構性變化，產業發展主要集中在高端算力、綠色節能、國產化信創、全球化出海、算力服務五大細分賽道。

在行業發展面臨的挑戰方面主要有二：一方面全球供應鏈貿易壁壘加劇，海外技術管制、出口限制政策持續影響高端算力硬體進出口，增加企業生產經營不確定性；另一方面，全球行業競爭白熱化，海外頭部廠商憑借核心技術優勢搶佔國內高端市場，擠壓本土企業高端賽道利潤空間。

美國 大陸 AI

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