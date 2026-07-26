AI算力設備帶動 陸儲能鋰電池廠上半年訂單暴增能達30倍

受到全球AI算力基礎設施擴張，今年上半年，有消息稱，惠州某電池工廠2026年上半年訂單量暴漲30倍，單日曾接收超人民幣億元急單，需緊急交付8,000多套儲能電池包。而大陸電池巨頭寧德時代上半年儲能業務也猛增88%。

央視財經報導，2026年上半年，裝備製造業和高技術製造業成為工業增長主力。其中，儲能鋰電池領域訂單激增，呈現全球性供不應求態勢。主因在於，大模型訓練與推理數據中心對毫秒級備用電源存在剛性需求；AI機房負荷波動劇烈，儲能系統可有效平抑電網波動，成為新型算力基建關鍵配套。

報導引述數據顯示，今年上半年，大陸全國鋰離子電池產量年提升39.3%，儲能電池出貨量增幅超80%。大陸官方規劃明確2030年新型儲能裝機目標3億千瓦，對比2025年底1.36億千瓦規模實現翻倍，「算電協同」更是首次寫入政府工作報告，算力與電力統籌規劃，儲能賽道長期需求具備強確定性。

另從訂單數據看，高工產研鋰電研究所統計，截至今年6月28日，上半年已有35家儲能企業披露訂單簽約數據，累計簽約規模約550GWh。上半年大陸國內新型儲能項目採招落地規模合計約383.43GWh，容量年增約121.8%。顯示訂單正快速湧入，7月將該趨勢或迎新高潮。

儲能高速增長也直接反應在寧德時代財報上，該公司上半年實現營收人民幣2,769億元，年增54.8%；淨利潤人民幣433億元，年增41.98%。其中，儲能電池系統上半年貢獻營收人民幣533億元，佔總營收的比例升至19%，高於上年同期的16%。鑫欏資訊數據顯示，今年上半年，寧德時代的儲能電池出貨量位列全球第一。

大陸機構東吳證券預測，在大陸國內市場方面，構網型儲能、大電芯、算電協同為未來趨勢及方向，支撐需求增長及格局優化，預計2027年鋰電儲能裝機增長40%；全球市場方面，預計2027年裝機需求增長47%，到2028年全球裝機將超1TWh，2026—2030年複合增速約30%。