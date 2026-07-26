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2026港股最大跨境電商IPO 快時尚巨頭SHEIN通過上市聆訊

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
港交所官網26日訊息顯示，快時尚巨頭希音（SHEIN）披露聆訊後資料集，這意味著希音已經通過上市聆訊。路透
港交所官網26日訊息顯示，快時尚巨頭希音（SHEIN）披露聆訊後資料集，這意味著希音已經通過上市聆訊。路透

港交所官網26日訊息顯示，快時尚巨頭希音（SHEIN）披露聆訊後資料集，這意味著希音已經通過上市聆訊。若順利掛牌，將成為2026年港股最大的跨境電商IPO。市場給當前希音估值為400億至500億美元，較巔峰時期已縮水近六成。

事實上，希音上市堪稱一波三折，希音此前估值一度衝破千億美元，被號稱行事低調的全球獨角獸，近四年間輾轉紐約、倫敦、香港三地籌備上市後，終於拿到叩開資本市場大門的關鍵「入場券」。其漫長的上市之路，是大陸跨境出海企業參與全球市場競爭的真實縮影。

2022年完成F輪融資時，希音估值定格1000億美元，紅杉中國、IDG資本、泛大西洋投資集團等一眾頭部機構均參與投資。而本次赴港IPO，市場普遍給出400億至500億美元的目標估值，較巔峰時期可能縮水近六成。

數據顯示，2025年希音實現總收入418億美元，2023至2025年複合年均增長率達14.2%；2025年同期實現淨利潤20.6億美元。截至2025年底，平台服務約2.73億活躍客戶，業務覆蓋約160個市場。希音方面此前表示，選擇香港作為上市地，進一步表明公司深耕中國、依託中國發展的決心，以及提振跨境電商產業發展的信心。

大陸證監會國際合作司在7月10日曾披露《關於SHEIN Global Holdings Limited（希音國際控股有限公司）境外發行上市備案通知書》，希音擬發行不超過3.416億股境外上市普通股並於香港聯合交易所上市。

港股 跨境電商 SHEIN IPO

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