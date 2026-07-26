陸混合雲市場規模續擴大 華為領跑硬體、阿里雲軟體稱霸

市調機構IDC近日發布「中國混合雲/私有雲市場跟蹤，2025H2」報告顯示，2025下半年中國混合雲市場規模達人民幣1,015億元，年增22.7%，全年市場規模達1,452億元。其中，華為市佔居首，而阿里雲在中國混合雲基礎設施系統軟體、平台軟體及服務市佔均位列第一，且增速最高。

展望後市，IDC預測，2025至2030年中國混合雲市場仍將保持較快增長，年均複合增長率預計為18.4%，2030年整體市場規模將達到人民幣3,370億元。

IDC表示，當前算力結構正發生顯著變化，AI算力佔比明顯上升，整合異構算力資源成為剛需，對異構算力智能調度協同管理的需求凸顯，政府、金融、醫療等行業在安全合規等方面提出更高的數據和應用安全需求。與此同時，智能體在各行業大規模部署和運行，AI應用需求快速爆發，推動企業級混合雲基礎設施加速擴容，也推動了混合雲深化發展。

從市場格局來看，2025下半年中國混合雲整體市場中，華為擁有最大市佔率，中國電信位列第二，阿里巴巴排名第三。中國移動、騰訊、中國聯通、浪潮及百度均進入主要廠商行列。

具體細分市場看，基礎設施硬體市場去年下半年規模達人民幣459億元，年增25.7%。華為在該市場保持絕對領先，中國電信、阿里巴巴位列前三。

在基礎設施軟體市場上，去年下半年規模為人民幣180億元，年增19.9%。受智能體AI應用驅動，IaaS軟體需求大幅提升。阿里巴巴位居該細分市場第一，華為、中國電信位列前三；平台軟體及服務市場規模為人民幣375億元，年增20.7%，前三名同樣為阿里巴巴、華為和中國電信。

整體而言，阿里雲分別以13.5%和18.7%的市佔位居兩大市場第一，年增速達43.3%和31.7%，較2024年穩步提升，市佔與增速均居所有廠商首位。這也意味阿里雲2014年推出的飛天企業版已成為中國政企客戶首選雲平台。