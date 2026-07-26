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累計銷量破2000萬輛 奇瑞汽車宣布：不再參加內捲！

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸車企奇瑞集團全球累計銷量突破2000萬輛之際，董事長尹同躍宣稱「2000萬輛之後，我們不再參加『內捲』」。圖／取自觀察者網微博
大陸車企奇瑞集團全球累計銷量突破2000萬輛之際，董事長尹同躍宣稱「2000萬輛之後，我們不再參加『內捲』」。圖／取自觀察者網微博

大陸車企奇瑞集團全球累計銷量突破2,000萬輛之際，董事長尹同躍宣稱「2,000萬輛之後，我們不再參加『內捲』（意即過度競爭）」，強調未來將從追求銷量轉向品牌提升、技術突破及價值創造。然而，奇瑞在出口成長之際，該品牌在大陸市場卻面臨銷量下滑壓力，旗下新能源品牌星途、智界表現承壓。

第一財經指出，7月25日，奇瑞集團全球累計銷量正式突破2,000萬輛。同日，旗下風雲A9迎來上市發布會，該款車將作為奇瑞集團第2,000萬輛車正式交付給用戶。尹同躍在會上表示，「2,000萬輛之後，我們不再參加內捲，我們不再只追求銷量，而是要追求品牌向上，追求價值更大的創造，追求技術更多的突破，追求客戶滿意度更大的提升。」

奇瑞旗下目前有奇瑞、捷途、星途、智界和iCar五大品牌。其中，風雲是奇瑞打造的第一款車，也是奇瑞第一款走向海外的全球車，如今已全系煥新為新能源智慧車。今年上半年，奇瑞汽車銷量127.5萬輛，較去年同期126萬輛年增微幅。另，從集團口徑看，奇瑞集團累計出口汽車94.38萬輛，年增71.5%，連續四個月刷新大陸汽車單月出口紀錄。

不過，尹同躍上述表態的背景，是奇瑞在大陸市場正面臨壓力。奇瑞出口成長強勁的同時，大陸銷量仍出現下滑。尹同躍表示，今年汽車行業面臨壓力，奇瑞今年在大陸少發了15萬台車，體感上有較明顯下滑幅度。不過，他指，奇瑞上半年主動「擠掉水分」，大幅降低經銷商庫存，希望今年下半年業績回升。他並稱，新上市的風雲A9將成為帶動業績成長的產品。

從技術路線看，風雲A9是奇瑞電動汽車2.0標準落地後首款上市純電轎跑，補齊風雲新能源序列插混、增程、純電三大動力路線，並搭載70kWh犀牛電池及3奈米晶片靈犀智艙等配置。

不過，奇瑞新能源品牌仍面臨銷量壓力。今年上半年大陸新能源車滲透率持續提升，但奇瑞旗下星途與智界銷量均下滑。其中，與華為合作的智界上半年銷量為44929輛，年減56.9%；星途銷量為60,208輛，年減44.9%。

大陸乘聯分會近期數據顯示，今年上半年大陸車市整體下滑，純電車型成為唯一增長的新能源形式。風雲A9進入純電市場，有望對奇瑞大陸市場業務帶來提振。

不過，奇瑞大陸銷量下滑趨勢是否逆轉，仍需觀察風雲A9能否在純電轎車市場維持穩定銷量，以及是否能帶動品牌價值提升，改善星途、智界等子品牌銷量下滑情況。

奇瑞汽車強調未來將從追求銷量轉向品牌提升、技術突破及價值創造。圖為奇瑞在河北石家莊的新能源汽車組裝廠。新華社
奇瑞汽車強調未來將從追求銷量轉向品牌提升、技術突破及價值創造。圖為奇瑞在河北石家莊的新能源汽車組裝廠。新華社

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