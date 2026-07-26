供需失衡需求萎縮 中國光電3巨頭上半年預計虧478億

中國太陽能光電行業上半年業績慘淡，不僅新增裝機年減逾6成，隆基綠能等3家巨頭更預計虧損超過人民幣100億元（約合新台幣478億元），業界人士認爲原因出在行業供需失衡及市場需求萎縮。

陸媒第一財經25日引述中國國家能源局最新統計數據報導，今年上半年中國新增太陽能光電裝機72.07GW（Gigawatt，百萬瓩），與上年同期相比大幅下滑約66%，結束了此前數年的增長態勢。

此外，21家已經披露半年報預告的太陽能光電上市公司共預計虧損130億至168億元，隆基綠能（隆基綠能科技股份有限公司）、通威股份（通威股份有限公司）、TCL中環（TCL中環新能源科技股份有限公司）3家巨頭企業上半年則預計虧損超過百億元。

對於造成虧損的原因，隆基綠能表示，「報告期內，光伏（太陽能光電）行業供需關係未有顯著改善，企業經營持續承壓」，以及「報告期內，公司組件銷量和收入同比下降，開工率不足，毛利率較低，疊加聯營企業投資損失及人民幣升值帶來的匯兌損失等影響，形成經營業績虧損」。

TCL中環公布的2026年半年度業績預告也顯示，「預計實現歸母淨利潤（歸屬母公司淨利）負33億元至負30億元」。

通威股份則表示，「行業整體供需失衡格局尚未根本性改善，各環節產品價格維持低迷，企業經營壓力顯著。受此影響，公司報告期經營業績仍為虧損」。

對此，前中國光伏行業協會祕書長王勃華日前在寧波舉行的光伏行業2026年上半年發展回顧與下半年形勢展望研討會表示，太陽能光電產業正面臨供需失衡、需求萎縮與貿易壁壘加碼的三重擠壓，「深度調整週期仍在拉長」。

中國光伏行業協會執行祕書長劉譯陽也在會中指出，當前行業面臨的內捲式競爭（無效益的過度競爭）尚未得到根本改變。