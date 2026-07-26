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梁文鋒內部會議內容外流 外媒：DeepSeek傳暫停第二輪融資

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
彭博引述知情人士報導，大陸AI新創公司DeepSeek第二輪融資計畫傳出生變消息。路透
彭博引述知情人士報導，大陸AI新創公司DeepSeek第二輪融資計畫傳出生變消息。路透

大陸AI新創公司DeepSeek第二輪融資計畫傳出生變消息。彭博引述知情人士報導，DeepSeek已告知部分潛在投資人暫停目前融資交易，原定近期簽署的投資協議將不會如期完成；消息人士指，相關決定部分源於創辦人梁文鋒此前談及中美AI競爭的言論在網路流傳後引發的反應。

彭博報導，知情人士透露，DeepSeek已口頭通知第二輪融資的潛在投資者，預計不會如期在未來幾天內簽署投資協議。知情人士稱，DeepSeek日後或會重啟融資流程。但此次融資暫停部分原因在於梁文鋒對網上流傳他早前向投資者發表的言論感到不滿。

此前，DeepSeek剛於今年6月完成首輪融資，並籌集了70億美元（約台幣2,265億元），估值達到約500億美元（約台幣1.61兆元）。

報導提到，近期在網上流傳一份梁文鋒和投資人座談的錄音文字稿。內容顯示，他花了三個多小時向投資人闡述公司願景、實現通用人工智慧（AGI）的決心，以及中美在AI領域的差距。第一財經在內的陸媒亦就此報導稱，梁文鋒談及AI發展對輝達晶片的依賴，以及大陸在AI成熟度方面持續落後於美國。報導稱，這些網傳紀要的真實性目前尚未獲得證實；DeepSeek也未就這份紀要和融資事宜回應。

DeepSeek此前原計劃在第二輪融資中籌集至少人民幣100億元（單位下同，約台幣477億元）的額外資金，最終金額視簽約投資者數量而定。DeepSeek的目標是實現至少4,800億元的投前估值，較首輪融資約500億美元的估值有顯著提升。

此外，DeepSeek據報已開始籌備首次公開募股（IPO），最快可能於今年提交申請。彭博指出，目前相關談判仍存在變化，DeepSeek仍可能選擇繼續推進融資，且尚不清楚公司是否已向所有潛在投資者傳達暫停決定。

DeepSeek第二輪融資談判啟動時，距離完成首輪融資僅數周，當時該公司獲得騰訊控股、寧德時代等企業參與投資。

另，彭博指出，DeepSeek高層曾向潛在投資者表示，公司將優先投入AI研究與技術突破，持續開發開源大模型，並朝通用人工智慧（AGI）目標發展。

彭博報導，DeepSeek據報因創辦人梁文鋒此前談及中美AI競爭的言論在網路流傳，已告知部分投資人暫停第二輪融資計畫。圖／取自Ｘ平台
彭博報導，DeepSeek據報因創辦人梁文鋒此前談及中美AI競爭的言論在網路流傳，已告知部分投資人暫停第二輪融資計畫。圖／取自Ｘ平台

DeepSeek 梁文鋒 彭博 AI

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