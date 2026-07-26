陸最大旅遊平台攜程2項壟斷行為 遭重罰248億

大陸最大旅遊線上平台攜程公司因濫用市場支配地位實施壟斷行為，遭開罰人民幣三十五點二億元及沒收違法所得人民幣十六點五億元，合計人民幣五十一點七億元（約新台幣二百四十八億元）的天價罰款。大陸官方指出，所有平台企業都應以此為鑒，屏棄「低價內捲」、「排他競爭」的錯誤路徑。

大陸國家市場監督管理總局昨通報，據「反壟斷法」相關規定，攜程有兩種壟斷行為，一是要求部分飯店獨家合作，構成反壟斷法禁止的限定交易行為；二是強制部分飯店給予「全網最低價」，構成反壟斷法禁止的附加不合理交易條件行為。

攜程昨表示，全盤接受，堅決服從，公布十九項整改措施，包括立即停止獨家合作行為及全網最低價，以保障酒店自主經營權及定價權。

大陸國務院反壟斷反不正當競爭委員會專家諮詢組副組長時建中表示，這次反壟斷調查是強化反壟斷常態化監管的必要行動，所有平台企業都應以此為鑒，審視經營中的競爭合規風險，屏棄「低價內捲」、「排他競爭」的錯誤路徑。

新華社報導，二○二五年以來，大陸市場監管總局陸續收到針對攜程涉嫌壟斷的舉報，反映攜程迫使飯店商家接受霸王條款，還利用技術手段操控飯店價格，導致飯店業利潤嚴重下滑。

大陸市場監管總局調查顯示，攜程濫用支配地位，以流量分配機制為核心，排除限制市場公平競爭，限制了飯店經營者跨平台經營，侵害飯店經營者自主定價權。

新華社分析，該案是線上旅遊行業反壟斷第一案，是新型壟斷行為首案，相關處罰對規範平台企業經營行為、維護市場公平競爭秩序、保障經營者與消費者各方合法利益、推動平台經濟健康發展具有積極意義。