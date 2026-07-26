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陸7月製造業PMI溫和復甦 關注政治局會議對下半年經濟政策的定調

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸國家統計局將於31日發布7月製造業採購經理指數（PMI），市場普遍預期 7 月PMI將延續6月溫和復甦態勢，重點關注政治局會議對下半年經濟政策的定調。新華社
大陸國家統計局將於31日發布7月製造業採購經理指數（PMI），市場普遍預期 7 月PMI將延續6月溫和復甦態勢，重點關注政治局會議對下半年經濟政策的定調。新華社

大陸國家統計局將於本周五（31日）發布7月製造業採購經理指數（PMI），市場普遍預期 7 月PMI將延續6月溫和復甦態勢，重點關注政治局會議對下半年經濟政策的定調。

大陸官方數據顯示，6月製造業PMI為 50.3‌，重返擴張區間，新訂單指數升至51.2，產需兩端同步改善，生產指數已連續四個月處於擴張區間，為7月數據延續修復態勢打下基礎。

有機構判斷，7月製造業PMI指數沒有明顯的季節性波動規律，仍然主要受當前經濟運行態勢牽動，重點關注房地產市場調整背景下的消費和投資走勢，而短期內宏觀政策總體上還會處於觀察期。

經濟學人智庫高級經濟學家徐天辰認為，宏觀和信貸政策的支持有加強趨勢，加上出口勢頭不減，7月製造業PMI仍將比較樂觀。第2季應為年內最低點，下半年大陸經濟動能應出現回升趨勢。

‌東方金誠研究發展部分析師‌王青指出，短期內製造業PMI指數走勢將主要取決於三個因素：一是在全球AI投資熱潮影響下，大陸出口高增的可持續性；二是境內房地產市場走勢；三是下半年各項穩增長政策出手的節奏和力度。

製造業 大陸 房地產 PMI

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