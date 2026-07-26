聽新聞
0:00 / 0:00

阿里巴巴旗下 高德推五款機器人模型

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸企業加速布局具身智能領域，阿里巴巴旗下高德宣布ABot具身智能體系完成升級，一次推出五款機器人AI模型，分別負責機器人的「手、腳、腦、中樞及運動神經」。高德聲稱，新模型在17項權威基準測試中取得第一。

快科技報導，高德宣布ABot具身體系完成全棧升級，發布五款模型（ABot-N1、ABot-M0.5、ABot-ER、ABot-AgentOS、ABot-C0），分別對應機器人的導航、操作、決策、記憶及運動控制能力。

其中，ABot-N1為通用導航基座模型，負責機器人自主導航。該模型採用快慢雙系統架構，慢系統負責長程推理，快系統負責即時控制。ABot-N1戶外自主導航成功率達92.9%，在認路、找人、找店鋪等五類導航任務測試中表現優於同類產品，並在五項專業測試榜單排名第一。

ABot-M0.5則負責機器人操作能力。該模型將移動與操作拆分為兩條動作流程，並引入幀級隱式動作技術，使機器人協調視覺與肢體動作。

ABot-ER與ABot-AgentOS分別負責環境分析與任務調度。ABot-ER可分析物體、空間與任務關係，ABot-AgentOS搭配多模態記憶系統，支援人形、四足及輪式等不同機器人。兩者構建的終身記憶系統，在五項記憶基準測試中刷新紀錄。最後一款ABot-C0為運控系統，負責將模型決策轉化為機器人實際動作，將ABot體系決策傳遞至機器人執行。

高德發布多款具身智能模型顯示大陸具身智能產業正加速發展。彭博指出，大陸企業正將人形機器人部署於物流中心、電池工廠等場景，利用實際應用產生的數據訓練模型，具身智能模型開發需要大量訓練數據，大規模數據採集能力成為企業發展機器人模型的重要因素。

高德 機器人 阿里巴巴

延伸閱讀

影／6台機器人15小時拼出8萬零件長城 精度超越人手極限

繼宇樹科技後 智元創新啟動上市

超微推出 Kria AI 解決方案 加速機器人開發

教育部資安暑期課程 新增AI模型安全

相關新聞

陸最大旅遊平台攜程2項壟斷行為 遭重罰248億

大陸最大旅遊線上平台攜程公司因濫用市場支配地位實施壟斷行為，遭開罰人民幣三十五點二億元及沒收違法所得人民幣十六點五億元，合計人民幣五十一點七億元（約新台幣二百四十八億元）的天價罰款。大陸官方指出，所有平台企業都應以此為鑒，屏棄「低價內捲」、「排他競爭」的錯誤路徑。

蘋果Siri借殼大陸AI重生 採雙軌制與阿里、百度分工合作

大陸國家網信辦日前發布備案公示，蘋果申報的「Apple智慧」已完成境內生成式AI服務備案。值得注意的是，蘋果在大陸市場並未採取「單核」策略，而是構建了「阿里+百度」的雙軌制分工。

大陸線上旅遊龍頭攜程涉壟斷行為 挨罰248億

大陸線上旅遊業龍頭攜程集團因壟斷行為，遭開罰人民幣35.2億元及沒收違法所得人民幣16.5億元，合計人民幣51.7億元（約新台幣248億元）。大陸官方指出，所有平台企業都應以此為鑑，摒棄「低價內捲」、「排他競爭」的錯誤路徑。

藍思攜Intel研議先進封裝 聚焦玻璃通孔技術

大陸「果鏈」業者藍思科技宣布，全資附屬公司藍思國際（香港）近日與英特爾簽署合作備忘錄，雙方將TGV先進封裝作為備忘錄下討論的重點方向，英特爾視藍思國際為此領域有價值的潛在合作方。

阿里巴巴旗下 高德推五款機器人模型

大陸企業加速布局具身智能領域，阿里巴巴旗下高德宣布ABot具身智能體系完成升級，一次推出五款機器人AI模型，分別負責機器人的「手、腳、腦、中樞及運動神經」。高德聲稱，新模型在17項權威基準測試中取得第一。

陸7月製造業PMI溫和復甦 關注政治局會議對下半年經濟政策的定調

大陸國家統計局將於本周五（31日）發布7月製造業採購經理指數（PMI），市場普遍預期 7 月PMI將延續6月溫和復甦態勢，重點關注政治局會議對下半年經濟政策的定調。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。