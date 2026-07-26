藍思攜Intel研議先進封裝 聚焦玻璃通孔技術

大陸「果鏈」業者藍思科技宣布，全資附屬公司藍思國際（香港）近日與英特爾簽署合作備忘錄，雙方將TGV先進封裝作為備忘錄下討論的重點方向，英特爾視藍思國際為此領域有價值的潛在合作方。

TGV（Through-Glass Via，玻璃通孔）先進封裝是利用雷射在玻璃基板上打出微小通孔並填入金屬，讓電訊號垂直穿透傳導的次世代封裝技術。相比傳統有機載板或矽中介層，它具備極佳的平坦度、極低的高頻信號損耗以及優異的熱膨脹係數控制能力，是突破AI晶片效能與散熱瓶頸的重要技術。

香港「明報」報導，雙方將就玻璃基板穿孔成型、高精度雷射加工、金屬化通孔沉積及多層互連布線等關鍵工藝相關的潛在合作進行討論和評估。英特爾將提供說明性架構資訊、可製造性設計（DFM）指南、基準測試方法和驗證方法。

上述各項均需另行簽訂書面協議，任何工程驗證、認證或批量生產活動均應在單獨的書面協議中予以界定，並受該協議約束。此外，雙方認為在優勢互補的其他領域亦存在有意義的探索潛力，例如AI PC的結構件和模組、資料中心伺服器高可靠性結構件和散熱元件，以及具身智能機器人、工業智能設備和邊緣計算硬件。

雙方將在上述機會出現時進行討論，任何此類合作均將在另行簽訂的書面協議下推進。