大陸線上旅遊龍頭攜程涉壟斷行為 挨罰248億

大陸線上旅遊業龍頭攜程集團因壟斷行為，遭開罰人民幣35.2億元及沒收違法所得人民幣16.5億元，合計人民幣51.7億元（約新台幣248億元）。大陸官方指出，所有平台企業都應以此為鑑，摒棄「低價內捲」、「排他競爭」的錯誤路徑。

大陸國家市場監督管理總局昨（25）日通報，依據《反壟斷法》相關規定，攜程實施兩種壟斷行為，一是要求部分飯店提供獨家合作，構成反壟斷法禁止的限定交易行為；二是強制部分飯店給予「全網最低價」，構成反壟斷法禁止的附加不合理交易條件行為。

攜程昨日表示，全盤接受，堅決服從，並公布19項整改措施，包括立即停止獨家合作行為及全網最低價，以保障酒店自主經營權及定價權，並堅決防範「大數據殺熟」等行為。

大陸國務院反壟斷反不正當競爭委員會專家諮詢組副組長時建中表示，這次反壟斷調查是強化反壟斷常態化監管的必要行動，所有平台企業都應以此為鑒，審視經營中的競爭合規風險，摒棄「低價內捲」、「排他競爭」的錯誤路徑。

新華社報導，2025年以來，大陸市場監管總局陸續收到針對攜程涉嫌壟斷的舉報，反映攜程迫使飯店商家接受霸王條款，還利用技術手段操控飯店價格，導致飯店業利潤嚴重下滑。

澎湃新聞報導，攜程透過「調價助手」自動監測價格調整房價至「全網最低價」，一般每天9點、10點、12點、14點、18點左右進行監測，凌晨也會繼續調整。雲南某民宿說，短短一個月，演算法就自動調整價格超過100次。

大陸市場監管總局今年1月對攜程立案調查。調查顯示，攜程濫用其支配地位，以流量分配機制為核心，排除限制市場公平競爭，限制了飯店經營者跨平台經營，侵害飯店經營者自主定價權。