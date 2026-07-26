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蘋果Siri借殼大陸AI重生 採雙軌制與阿里、百度分工合作

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
蘋果大陸Siri將與阿里、百度合作。圖為蘋果CEO庫克在2012年介紹Siri首度支持中文。路透
蘋果大陸Siri將與阿里、百度合作。圖為蘋果CEO庫克在2012年介紹Siri首度支持中文。路透

大陸國家網信辦日前發布備案公示，蘋果申報的「Apple智慧」已完成境內生成式AI服務備案。值得注意的是，蘋果在大陸市場並未採取「單核」策略，而是構建了「阿里+百度」的雙軌制分工。

分析認為，蘋果與阿里的聯手，意義遠不止於拯救Siri。它揭示了一個產業趨勢：AI正在從一個個孤立的應用（App），演變為重構整個移動互聯網的底層基礎設施。

時代財經報導，其中阿里通義千問承擔約65%的核心任務，負責大部分文本生成、摘要總結、圖文理解及內容創作；而百度則負責約35%的場景化能力，重點優化AI搜索、相機識別、地標搜索以及大陸版Siri的語音喚醒。

阿里的「通義千問」在政企、電商及辦公私有化部署領域優勢明顯，企業付費客戶已達30萬家。百度的「文心一言」則在C端使用者和內容生態上根基深厚，累計用戶已達3億，在終端硬體、車載系統等領域擁有廣泛的B端標竿客戶。

伴隨這一底層邏輯的重構，移動互聯網現有的流量分發與商業格局正迎來一場重塑。

一位資深手機研發工程師解釋，以後大家不用再為了用個功能，專門去下載一堆App了。AI會像家裡的自來水和Wi-Fi一樣，直接長在系統裡，隨時隨地都能用。這代表AI競爭的焦點已經變了：不再是比誰的App下載量多，而是比誰能成為使用者與數字世界交互的「第一大門」。

一方面，手機廠商憑藉對作業系統的掌控，正逐步奪回流量分發的主動權。隨著華為「小藝」、OPPO「AndesGPT」等廠商自研大模型相繼完成備案，AI能力正被深度植入手機作業系統的最底層。

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