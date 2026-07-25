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繼宇樹科技後 智元創新啟動上市

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
繼宇樹科技赴科創板IPO後，又一家大陸龍頭具身智慧企業啟動上市。通用AI機器人公司智元創新表示，公司已啟動赴港上市流程。記者林宸誼／攝影
繼宇樹科技赴科創板IPO後，又一家大陸龍頭具身智慧企業啟動上市。通用AI機器人公司智元創新表示，公司已啟動赴港上市流程。記者林宸誼／攝影

繼宇樹科技赴科創板IPO後，又一家大陸龍頭具身智慧企業啟動上市。通用AI機器人公司智元創新表示，公司已啟動赴港上市流程。

這家成立僅三年多的具身智慧獨角獸，將邁出登陸資本市場的關鍵一步。

科創板日報報導，智元創新成立於2023年2月，法定代表人兼董事長為鄧泰華，聯合創始人包括「稚暉君」彭志輝。其股東涵蓋騰訊、比亞迪、高瓴等知名機構。

2025年11月，智元創新完成股份制改造，企業類型從有限責任公司變更為股份有限公司，這一動作曾被業內視為上市前的重要準備。

短短三年間，智元創新已構建起覆蓋「遠征」「靈犀」「精靈」「酷拓」四大系列產品的完整矩陣，覆蓋全尺寸人形、半尺寸人形、輪式人形機器人與四足機器人，適配工業製造、商業服務、文娛展演、科研教育等多元化場景需求。

據市場機構Omdia統計，2025年智元創新通用人形機器人出貨量超5100台，佔據全球人形機器人市場約39%的份額。另據灼識諮詢數據，按2025年及2026年第1季收入計，智元創新已是全球最大的通用AI機器人公司。

此外，智元創新的量產速度同樣驚人。2025年1月產量突破1000台，同年12月累計下線達5000台；2026年3月，第1萬台通用具身機器人正式下線，從5000台到萬台僅用了三個多月；2026年6月28日，累計下線量進一步站上1.5萬台。

值得一提的是，智元董事長鄧泰華在今年4月合作夥伴大會上披露，公司2023年營收約人民幣30萬元，2024年躍升至約人民幣6000萬元，2025年一舉突破人民幣10.5億元。

同時，鄧泰華提出「358宏圖」：成立三年走完X曲線，已實現10億營收；成立第五年（2027年）推動Y曲線落地，在首批部署態場景完成萬台部署，跨越100億營收；成立八年實現Z曲線，衝刺1000億元以上營收。

據智元方面介紹，公司研發人員占比約70%，目前已構建起覆蓋作業智慧、運動智慧、交互智能的「三智一體」全棧模型架構。與此同時，智元打通了模型、數據、本體與場景全鏈路貫通，率先構建「本體數據—模型—場景」四維一體的閉環飛輪。

產業生態方面，智元推出行業首個完整開放的具身智慧生態技術體系AIMA，已匯聚超4萬名註冊開發者、下載量超140萬次；同時，智元啟動「元苼計畫」，未來五年將投入人民幣20億元專項資金，用於科研創新、人才培養、夥伴發展及社區運營。

在資質認證方面，智元旗下遠征A2、靈犀X2、精靈G2，均已取得中國、美國、歐盟權威認證，為全球化商業佈局鋪平道路。

在近期剛剛結束的2026世界人工智慧大會上，智元還圍繞「三智一體」架構集中發佈了五款新品，包括遠征A3 Ultra、精靈G2 Max、靈犀X2 EDU版本、臨界點OmniHand 3 Ultra-M以及酷拓世界首個騎行機器人。

科技 騰訊 機器人

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