APEC成都召開AI論壇 呼籲推動安全優先的人工智慧發展

人工智慧（AI）大爆發的時代，如何因應也越來越成為國際上重視的議題。作為今年APEC主辦方，大陸24日於成都召開了「APEC人工智慧高級別論壇」，會後發布的聲明提到，鼓勵各成員體推動人工智慧在亞太地區負責任的發展和應用，推動安全優先的人工智慧發展，並就促進發展可靠、可及、可擴展、可信、安全且有韌性的人工智慧基礎設施，以及提升數位基礎設施可及性交流最佳實踐。

根據「網信中國」微信公眾號，24日2026年APEC人工智慧高級別論壇在四川省成都市舉辦，有400餘人出席。大陸網信辦主任莊榮文指出，我們願與各方一道，堅持創新驅動，協同加強科技創新，鼓勵開展「人工智慧+」行動，推動人工智慧共同繁榮；堅持普惠共享，分享發展經驗，彌合數智鴻溝，釋放人工智慧發展紅利；堅持築牢底線，推動構建法律法規、技術監測、風險預警、應急響應體系，確保人工智慧安全可控；堅持文明互鑒；堅持共商共建，推動建設具有廣泛共識的人工智慧治理框架和標準規範，完善人工智慧全球治理。

他強調，「面向未來，我們將繼續在人工智慧領域擔當大國責任、貢獻中國方案，做創新發展的推動者、安全可控的守護者、文明互鑒的促進者、全球治理的參與者」。

2026年APEC高官會主席陳旭表示，作為2026年APEC東道主，大陸將繼續秉持堅持行動導向（Action-oriented）、以人為本（People-centered）、聚焦經濟（Economic-focusing）、協商一致（Consensus-building）的「APEC方式」同各成員一道推進全年合作，為亞太地區增長和繁榮做出更大貢獻。他就人工智慧發展合作的亞太方案分享三點想法：一是推動人工智慧與實體經濟深度融合；二是秉持以人為本、向上向善理念；三是推動公平普惠、平等互利的國際合作。

論壇發布的成果文件「APEC人工智慧高級別論壇關於促進亞太地區人工智慧發展的聲明」，鼓勵推動安全優先的人工智慧發展，促進旨在應對風險、造福人民的創新。鼓勵各成員經濟體就促進發展可靠、可及、可擴展、可信、安全且有韌性的人工智慧基礎設施，以及提升數位基礎設施可及性交流最佳實踐。並且鼓勵成員經濟體考慮採取兼顧風險應對和負責任應用的人工智慧政策。在尊重安全、資料保護和智慧財產權的同時，鼓勵各成員經濟體支持在開發和部署過程中採用強大安全保障措施的開源模型和項目。

同時，大陸宣布將在深圳前海設立「促進APEC數據跨境流動合作中國中心」，推動構建集政策研究、規則對接、產業服務於一體的綜合性、開放式數據跨境流動合作平台。