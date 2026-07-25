攜程遭重罰 中共黨媒：釋放反壟斷反內捲強烈訊號

中國市場監管總局今天以實施壟斷行為為由，對旅遊平台攜程合計罰沒人民幣51.79億元（約新台幣247.5億元）。中共黨媒人民日報指出，此案是重大標誌性案件，釋放反壟斷、反內捲的強烈訊號。

人民日報今日刊文指出，攜程壟斷案的查處是平台經濟反壟斷常態化監管的又一重大標誌性案件，是新型壟斷行為首案，也是深入整治「內捲式」競爭（無效益的過度競爭），推動平台企業和平台內經營者、勞動者共贏發展的典型案例，對推動中國平台經濟創新和健康發展，以及經濟社會高質量發展都具有重要意義。

文章指，這是中國平台經濟領域首起同時採取3種處罰措施的反壟斷案件。處罰決定包括責令攜程停止違法行為，全額退還強制扣除飯店經營者的訂單儲備金1.22億元；沒收違法所得16.58億元；處以其2025年中國境內銷售額469.58億元7.5%的罰款，計35.21億元。

文章說，「監管部門綜合考慮涉案違法行為的性質、情節輕重、持續時間等因素作出處罰決定，於法有據、過罰相當、寬嚴相濟，彰顯了反壟斷執法的嚴肅性、權威性、有效性」。

文章強調，反壟斷執法的最大價值，並不在於高額罰款，而在於疏通被壟斷行為淤塞的公平競爭機制，釋放強烈的政策訊號。攜程實施「獨家合作」剝奪了飯店業者跨平台經營自主權，排除、限制了其他平台公平參與市場競爭；「全網最低價」嚴重擠壓飯店經營利潤，消費者短期得到的是品質「縮水」的產品和服務，長期將被動承受隱性壟斷溢價。

文章還說，反壟斷不僅是保護公平競爭秩序的重器，也是深入整治「內捲式」競爭的利器。去年底召開的中共中央經濟工作會議以及今年4月28日召開的中共中央政治局會議都強調，要深入整治內捲式競爭。在一些行業，頭部平台為壟斷動用不正當手段，是加劇內捲式競爭的關鍵。

文章指出，值得注意的是，攜程並非個例。「平台賺錢、商家薄利、勞動者負重」的惡性循環在網路外賣、網路貨運等領域具有一定普遍性。平台內捲式競爭對行業的損害是系統性的，會導致行業整體利潤下滑、創新動力不足、生態持續惡化。反壟斷執法正是要打破低水平競爭循環，推動行業從「價格戰」轉向「價值戰」，形成「優質優價、良性競爭」的正向循環。

中國近年持續加強整治「內捲式」競爭，在此之前，直播帶貨、外賣、重點工業產品等是重點打擊對象。