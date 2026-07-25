珠海航展延至12月登場 港媒：避開APEC檔期

原定11月舉行的中國國際航空航天博覽會（珠海航展）將延期。珠海航展集團有限公司24日發布通知，根據相關批覆，第十六屆航展將於今年12月7日至13日在廣東珠海舉辦。

港媒「星島頭條」報導，此前有消息指，原定11月中旬舉行的珠海航展，由於與11月18至19日在深圳召開的亞太經濟合作會議（APEC）峰會撞期，因此延期舉行。

珠海航展創辦於1996年，是由大陸國務院批准兩年一屆舉辦的國際性航空航天貿易展覽會，也是中國最大規模的航展，集商貿性、專業性與學術交流、飛行表演於一體。

2024年第15屆中國國際航空航天博覽會（珠海航展）於2024年11月12日至17日舉行，當時匿蹤戰機「殲35A」首次亮相，並在現場首次進行飛行展示。當時央視報導，殲35A亮相意味它已經是中共空軍的正式裝備。