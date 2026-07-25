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港媒：中國經濟半年報曝結構分化隱憂

中央社／ 台北25日電

中國經濟半年報各項數據近期相繼出爐，香港明報今天刊文表示，其中以人工智慧、高端製造為代表的經濟新動能增長強勁，但房地產及部分傳統製造業持續低迷，曝露經濟結構分化的隱憂。

明報的專文表示，中國經濟半年報各項數據相繼出爐，以人工智慧（AI）、高端製造為代表的經濟新動能增長強勁。上半年，規模以上（年主營業務收入達人民幣2000萬元以上）高技術製造業增加值年增13.3%，裝備製造業增加值年增9.3%，而且前兩季增速加快，新動能成長壯大的態勢還在繼續。

文章說，2025年，包括積體電路、航空航天、生物醫藥、低空經濟、新型儲能、智慧機器人6大新興支柱產業產值已接近6兆元，預計到2030年可望擴大到10兆元以上。中國國務院常務會議10日強調，要全鏈條推動新興支柱產業規模化發展。

不過，文章表示，與此同時，中國經濟隱憂仍存。從上半年經濟數據來看，供給端規模以上工業增加值年增5.4%，服務業增加值年增5.2%，但需求端的社會消費品零售總額僅增長1.3%，固定資產投資年減5.7%，而房地產及部分傳統製造業持續低迷。有分析稱，當前經濟運行開始顯現「K型分化」苗頭。

「K型分化」一般是指不同行業、不同群體、不同地區之間所呈現一端向上攀升、另一端向下承壓的經濟結構分化態勢，例如供強需弱、新（動能）強舊（動能）弱。

文章提到，中國官方已注意到此一情況。中國人民銀行（中國央行）在本月舉行的第二季例會就提出，當前中國經濟面臨「供強需弱、結構分化、外部衝擊」問題。

有專家認為，人行明確提出「結構分化」，顯示對經濟復甦不平衡性已上升為明確的政策關切。此外，官方最近多項經濟部署也被認為對解決經濟結構分化問題有重要作用。

其中，10日的中國國務院常務會議指出，要系統推進「六張網」（水網、新型電網、算力網、新一代通信網、城市地下管網、物流網）規劃建設，因地因業加快實施。

文章表示，「六張網」是中國政府擴大有效投資的重要發力點，隨著相關政策和資金加快落實投放，下半年基礎設施投資可望回升。

中國財政部部長藍佛安23日則發文系統性闡述了官方今年新設立的財政金融協同促內需政策工具，統籌推進促消費、擴投資，以擴大內需；商務部官員當天則在記者會表示，將重點針對大宗耐用商品、生活日用商品、特色商品和升級類商品發力，推動商品消費規模擴大、結構升級。

文章引述中國政策科學研究會經濟政策委員會副主任徐洪才分析，這顯示官方不僅要繼續培育、發展新興產業，也著眼舊產業進行技術改造和應用，藉此拉動傳統產業轉型升級，以創造新的需求和新的就業機會。

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