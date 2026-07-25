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藍思科技攜手Intel 聚焦TGV先進封裝

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
藍思科技公司外觀。（南方日報）
藍思科技公司外觀。（南方日報）

大陸「果鏈」藍思科技公布，全資附屬公司藍思國際（香港）於近日與英特爾簽署合作備忘錄，雙方將TGV先進封裝作為今次備忘錄下討論的重點方向，Intel視藍思國際為此領域有價值的潛在合作方。

香港「明報」報導，雙方將就玻璃基板穿孔成型、高精度雷射加工、金屬化通孔沉積及多層互連布線等關鍵工藝相關的潛在合作進行討論和評估。英特爾將提供說明性架構資訊、可製造性設計（DFM）指南、基準測試方法和驗證方法。

上述各項均需另行簽訂書面協議，任何工程驗證、認證或批量生產活動均應在單獨的書面協議中予以界定，並受該協議約束。

此外，雙方認為在優勢互補的其他領域亦存在有意義的探索潛力，例如AI PC的結構件和模組、資料中心伺服器高可靠性結構件和散熱元件，以及具身智能機器人、工業智能設備和邊緣計算硬件。

雙方將在上述機會出現時進行討論，任何此類合作均將在另行簽訂的書面協議下推進。

藍思科技表示，公司在TGV精密加工、微孔成型、金屬化沉積及多層互連等工藝方面擁有長期技術積累，已建有相關試量產產線並製作樣品，目前已向部分潛在客戶提供樣品評估，部分客戶已通過初步概念驗證，並進入技術測試階段。

董事會認為，訂立備忘錄有助於公司與Intel建立長期、穩定、互信的戰略合作夥伴關係。通過發揮雙方在各自領域擁有的雄厚專業實力與運營能力，此項合作有望推動相關新技術盡早實現大規模應用，促進公司中長期戰略目標實現。

Intel 英特爾 香港

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