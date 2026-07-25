要求飯店提供獨家合作、給予全網最低價⋯攜程遭重罰168億

大陸目前最大的旅遊線上平台「攜程」因濫用市場支配地位實施壟斷行為，遭沒收違法所得並處以罰款人民幣35.21億元（合約新台幣168億元）。大陸官方指出，所有平台企業都應以此為鑒，摒棄「低價內卷」、「排他競爭」的錯誤路徑。

大陸國家市場監督管理總局25日通報，依據《中華人民共和國反壟斷法》相關規定，對攜程集團有限公司濫用市場支配地位實施壟斷行為作出行政處罰，沒收違法所得人民幣16.58億元，處以罰款人民幣35.21億元。同時，責令其全額退還強制扣除酒店經營者的訂單儲備金人民幣1.22億元，要求企業全面整改並公開整改措施。

大陸國務院反壟斷反不正當競爭委員會專家諮詢組副組長時建中表示，這次反壟斷調查是強化反壟斷常態化監管的必要行動。所有平台企業都應以此為鑒，審視經營中的競爭合規風險，摒棄「低價內卷」、「排他競爭」的錯誤路徑。

攜程也在今天表示「誠懇接受、堅決服從」，將以此次處罰為契機，將嚴格對照監管要求，逐項推進、系統落實各項整改工作，確保各項措施執行到位。堅決摒棄「內捲式」低效競爭。

截至發稿，大陸主要旅宿產業協會如中國飯店協會、中國旅遊飯店業協會等，及大型連鎖飯店均尚未就攜程遭重罰一事公開回應。

新華社報導，2025年以來，大陸市場監管總局陸續收到針對攜程涉嫌壟斷的舉報，反映攜程迫使飯店商家接受霸王條款，還利用技術手段操控飯店價格，導致飯店業利潤嚴重下滑。

大陸市場監管總局今年1月對攜程立案調查。調查顯示，攜程濫用其支配地位，以流量分配機制為核心，排除限制市場公平競爭，限制了飯店經營者跨平台經營，侵害飯店經營者自主定價權。

攜程經認定實施兩種壟斷行為。一是要求部分飯店提供獨家合作，構成反壟斷法禁止的限定交易行為；二是強制部分飯店給予「全網最低價」，構成反壟斷法禁止的附加不合理交易條件行為。

攜程2025年全年，攜程集團淨營業收入為624億元，年增17%；淨利潤為334億元，暴增95%。不過在2月底公布上述經營表現後，攜程也宣布程聯合創始人范敏和季琦紛紛辭去公司董事兼總裁職務、公司董事職務。他們的離職也引發熱議。